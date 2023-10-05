Ці системи мобільні, для їх роботи необхідно лише три людини.

Компанія Rheinmetall передала Україні нову партію розвідувальних систем SurveilSpire для боротьби з дронами. Про це йдеться в заяві компанії.

Як повідомляється, замовлення оплатив німецький уряд.

SurveilSpire - що це таке

SurveilSpire - система захисту від дронів, призначена для розвідки і атаки ворожих дронів. До складу розвідувальних систем входить мобільне спостереження, вишки з камерами денного та нічного бачення, міні-дрони з автопілотом, а також система командування і управління.

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Системи використовуються, зокрема, для спостереження за ділянками місцевості із залученням невеликої кількості персоналу.

Як повідомляється, спостережні вишки можна завантажувати на причепи і швидко доставляти в необхідний район. Для складання потрібно всього три людини.

Система також включає в себе бездротовий зв'язок (4G і Starlink) для передачі відео на мобільний командний пункт, а сонячні панелі дозволяють працювати без силових кабелів і палива.

Rheinmetall - що відомо про компанію

Rheinmetall вже бере участь у кількох проектів з підтримки України. До них відносяться поставки БМП Marder, боєприпасів різних калібрів, польових госпіталів і військових вантажівок.

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