Компанія Rheinmetall передала Україні нову партію розвідувальних систем SurveilSpire для боротьби з дронами. Про це йдеться в заяві компанії.
Як повідомляється, замовлення оплатив німецький уряд.
SurveilSpire - що це таке
SurveilSpire - система захисту від дронів, призначена для розвідки і атаки ворожих дронів. До складу розвідувальних систем входить мобільне спостереження, вишки з камерами денного та нічного бачення, міні-дрони з автопілотом, а також система командування і управління.
Системи використовуються, зокрема, для спостереження за ділянками місцевості із залученням невеликої кількості персоналу.
Як повідомляється, спостережні вишки можна завантажувати на причепи і швидко доставляти в необхідний район. Для складання потрібно всього три людини.
Система також включає в себе бездротовий зв'язок (4G і Starlink) для передачі відео на мобільний командний пункт, а сонячні панелі дозволяють працювати без силових кабелів і палива.
Rheinmetall - що відомо про компанію
Rheinmetall вже бере участь у кількох проектів з підтримки України. До них відносяться поставки БМП Marder, боєприпасів різних калібрів, польових госпіталів і військових вантажівок.