Шойгу оглянув процес виробництва міжконтинентальних балістичних ракет у Красноярську.

Росія має намір переозброїти свої ракетні війська на комплекси "Сармат".

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), Міноборони РФ 7 жовтня наголосило на виробництві міжконтинентальної балістичної ракети, підтверджуючи попередні заяви Путіна про успішні випробування ракети напередодні, 5 жовтня. Це відбувається в рамках продовження інформаційної операції з ядерного контролю.

На підтвердження своїх слів МО РФ опублікувало кадри, на яких Сергій Шойгу відвідує Красноярський машинобудівний завод та огляд процесу виробництва міжконтинентальної ракетної ракети "Сармат".

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Шойгу заявив, що російські ракетні війська будуть переозброєні на ракетний комплекс "Сармат". Раніше аналітики ISW передбачали, що Кремль використовує ядерну риторику, щоб спонукати США та союзників тиснути на Україну, щоб вони почали переговори.

Ракета "Сармат"

Як писав УНІАН, 1 вересня стало відомо, що в Росії офіційно поставили на бойове чергування стратегічний ракетний комплекс "Сармат". Заяву про це зробив глава Державної корпорації з космічної діяльності "Роскосмос" Юрій Борисов.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначав, що ракета "Сармат" здійснила всього один випробувальний політ ще 20 квітня 2022 року і навряд чи здійснить найближчим часом наступні.

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