Штати вважають, що минуле випробування ракет провалилося.

У Росії заявили, що поставили стратегічний ракетний комплекс "Сармат" на бойове чергування.

Таку заяву зробив глава Державної корпорації з космічної діяльності "Роскосмос" Юрій Борисов, пише Інтерфакс. Інших деталей видання не наводить.

Як відомо, "Сармат" - це комплекс шахтного базування з міжконтинентальною балістичною ракетою. У РФ заявляють, що вона може нести широкий спектр ядерних і гіперзвукових боєприпасів великої потужності.

Відео дня

Що ще відомо про комплекс "Сармат"

У Росії цій зброї присвячують пісні, а пропагандисти регулярно закликають вдарити "Сарматом" по "ворогам" Російської Федерації.

У червні минулого року Путін завив, що Росія провела успішні випробування балістичної ракети. Він говорив, що перший комплекс поставлять на бойове чергування до кінця 2022 року.

За даними російських ЗМІ, серійно ракети "Сармат" вироблятимуть на заводі "Красмаш" у Красноярську.

У лютому американські журналісти повідомили, що Росія провела випробування "Сармата" у той час, коли президент США Джо Байден прибув в Україну.

Представники Сполучених Штатів повідомили CNN, що Вашингтон був попереджений про випробування. Вони провалилися.

Вас також можуть зацікавити новини: