Ворог активно співпрацює з китайськими компаніями.

У Росії працюють над перетворенням дрону-камікадзе Shahed-136 на баражуючий боеприпас по типу "Ланцета". Про це пише Defense Express.

Зазначається, що обидва ці вироби є дронами-камікадзе, проте між ними існує дуже велика різниця. Так, Shahed запускається для ураження стаціонарних цілей і без можливості дорозвідки та донаведення на ціль. Водночас запуск баражуючих боеприпасів має на меті насамперед ураження рухомих цілей, які припас може знайти самостійно, або бути донаведеним на них.

"Головна відмінність між ними – зв'язок, бо баражуючому боєприпасу необхідно передавати відео та отримувати команди управління. І з огляду на отриману з власних джерел презентацією з російської "Алабуги", де виробляються Shahed-136, для вирішення цієї задачі ворог активно співпрацює з китайськими компаніями. Зокрема у презентації мова йде про спроби встановити у Shahed-136 російські модулі радіозв'язку, наприклад, продукцію від російських компаній "Аэроб", Inwave та інших. Але зазначаютья суттєві недоліки кожної пропозиції: десь мала потужність, десь мала завадозахищеність, або надвисока ціна", – йдеться у матеріалі.

Відео дня

Відомо, що нарікань на китайську продукцію не було. Ба більше, вже було проведено випробування модулів зв'язку безпосередньо у Китаї. Йдеться про розробку TX900 китайської компанії VCan Group Ltd. У ході випробувань було отримано відео у HD-якості на відстані 220 км із затримкою у 60 мс.

"Цей модуль зв'язку працює на частотах 1428 - 1448 МГц або на 806 - 826 МГц та підтримує автоматичну зміну частоти залежно від завад, а також має можливість передачі зашифрованого сигналу стандарту AES128, максимальна швидкість передачі задекларована у 30 Мбіт/с. При потужності 10 Вт вага виробу складає лише 242,5 грами. Окрім того, також тестувались вироби Xingkai XK-F403E, Shenzhen Safe Guard SFGTHF0505UF, але у презентації мова не йде про їх випробування та не підкреслено їх переваги, а вказані ціни на вироби вищі за TX900 від VCan", – розповідає Defense Express.

Проте на той факт, що йдеться про створення нового баражуючого боєприпасу вказує дещо ще. Розробники хочуть поставити на Shahed-136 нову бойову частину вагою 50 кг від "НИИ Машиностроения им. Бахирева" з комбінованою осоклово-фугасно-запалювальною та бронебійною дією.

Автори матеріалу також наголошують, що наразі невідомо про активне використання дронів-камікадзе Shahed із такими бойовими частинами та у режимі баражуючого боєприпасу. Не виключено, що йдеться про намір отримати гроші на таку розробку, і це "може бути ускладнено конкуренцією з "Концерн Калашникова", якому належить Zala, що виробляє "Ланцети".

Розробка та модифікація зброї в Росії

Росії вдалося збільшити бойову частину дронів-камікадзе Shahed-136 до 90 кілограмів. При цьому всі роботи з модернізації дронів проводяться з мінімальним втручанням у конструкцію.

Тим часом на фронті в росіян почали зʼявлятися "танки-черепахи". Йдеться про вдосконалені Т-72 зі встановленим броньовим захистом від атак дронів. ЗМІ пишуть, що ворог будує чималу кількість таких танків і навіть дещо покращує конструкцію.

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