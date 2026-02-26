Не для знищення піхоти: розробники вперше показали 'Бабу Ягу' із двома гвинтівками

HD-606 має гібридну силову установку та здатний тривалий час переносити великі навантаження.

Під час оборонної виставки Enforce Tac 2026 у Німеччині данська компанія Hecto Drone вперше представила важкий гексокоптер HD-606 із підвісним бойовим модулем DCR-50 (Drone Carried Rifle – 50). Розробником озброєння виступає Small Arms Industries, пише Army Recognition.

Модуль DCR-50 оснащений двома напівавтоматичними гвинтівками калібру .50 BMG (12,7 мм). Кожна має магазин на 10 набоїв – загальний боєкомплект становить 20 пострілів. Заявлена скорострільність – 25 пострілів за хвилину. Невисокий темп вогню пояснюється значною віддачею великокаліберної зброї.

Орієнтація на техніку, а не піхоту

Виробник позиціонує DCR-50 як засіб класу anti-materiel – тобто для ураження техніки, обладнання та укріплень, а не живої сили. Завдяки калібру 12,7 мм система теоретично здатна вражати легкоброньовану техніку або більш захищені цілі у вразливі ділянки.

Відео дня

Раніше на безпілотники вже встановлювали кулемети й автоматичні гвинтівки, однак зазвичай їхній калібр не перевищував 7,62 мм. Таким чином, HD-606 може стати першим у світі літальним дроном із гвинтівками 12,7 мм.

Питання до наведення і точності

Наразі невідомо, як саме реалізовано систему наведення DCR-50 – на оприлюднених фото не видно камер. Стволи розміщені майже горизонтально й, імовірно, не мають значного кута нахилу вниз.

Це означає, що для ураження наземної цілі дрону доведеться або вести вогонь у русі, нахиляючи корпус, що може знижувати точність, або знижуватися до рівня цілі. Останній варіант створює додаткові ризики, особливо якщо керування здійснюється радіоканалом із обмеженим радіогоризонтом.

Лінійка зброї для дронів

Small Arms Industries пропонує й інші модулі для безпілотників: автоматичні гвинтівки калібрів .22LR, 9mmP, 5.56, напівавтоматичні .338LM, а також дробовики. Вони призначені для різних завдань – від перехоплення FPV-дронів і баражуючих боєприпасів до ураження техніки. Теоретично частину з них можна інтегрувати й на HD-606, хоча для деяких рішень більше підійшли б легші платформи.

Характеристики HD-606

HD-606 – це важкий гексокоптер із шістьма електродвигунами та гібридною силовою установкою. Крім електричної тяги, він має бензиновий двигун із паливним баком на 32 літри, який генерує електроенергію для живлення систем.

Завдяки цьому тривалість польоту перевищує показники повністю електричних дронів, хоча така схема ймовірно збільшує шумність і вартість апарата.

Заявлені характеристики:

до 50 кг корисного навантаження – до 30 хвилин польоту;

25 кг – до 3 годин у повітрі.

Модуль DCR-50 важить близько 23 кг, що дозволяє HD-606 перебувати в повітрі понад три години. Тип зв’язку та деталі керування виробники поки що не розкривають.

"Баба Яга" на українському фронті

Як повідомляв УНІАН, перший жіночий підрозділ Сил безпілотних систем ЗСУ "Гарпії" 9 окремої бригади БпС отримав безпілотник-бомбер "VAMPIRE" в унікальному виконанні. Дрон був створений в єдиному екземплярі українською компанією SkyFall спеціально для цього підрозділу.

Вас також можуть зацікавити новини: