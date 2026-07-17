Українські дрони отримали можливість скидати керовані боєприпаси

Модуль дає змогу запускати боєприпаси з висоти від 200 до 500 метрів.

В Україні пройшла кодифікацію новий український модуль донаведення FireFly, призначений для використання на важких ударних дронах. Система вже використовується підрозділами Сил оборони України з бомбардувальниками Perun, Vampire та іншими, повідомляє Defender Media з посиланням на заяви компанії-розробника.

Зазначається, що модуль FireFly встановлюється на боєприпас, який підвішується до дрона-бомбардувальника. Система здатна самостійно коригувати траєкторію польоту боєприпасу після захоплення цілі оператором і скидання боєприпасу.

Розробники розповіли журналістам, що модуль дозволяє запускати боєприпаси з висоти від 200 до 500 метрів. Залежно від типу платформи, висоти застосування та погодних умов заявлена точність ураження становить від 0,5 до 2 метрів від обраної оператором точки. FireFly сумісний із боєприпасами масою від 1 до 9 кг.

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Також розробники повідомили, що їхні виробничі потужності дозволяють випускати до 10 тисяч таких модулів на місяць з можливістю подальшого масштабування.

Україна побудує понад 5 млн дронів у 2026 році

Раніше заступник верховного головнокомандувача Об’єднаних сил НАТО в Європі Джонні Стрінгер заявив, що у 2026 році Україна може побудувати понад 5 мільйонів дронів. Він нагадав, що у 2022 році Україна виготовила лише 5 000 дронів різних типів.

Стрінгер зазначив, що країни НАТО мають досягти таких самих темпів виробництва. Він підкреслив, що війна США проти Ірану показала, як швидко конфлікт може вичерпати арсенали дорогої та високотехнологічної зброї.

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