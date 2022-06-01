Росіяни починають навчання стратегічних ядерних сил, президент РФ Володимир Путін не готується до якогось ядерного удару.
Про це написав радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко у Facebook.
"В навчаннях будуть задіяні стратегічні комплекси "Ярс". Ці комплекси можуть попадати в цілі до 11 тис. км", - зазначив він.
Коментуючи рішення про проведення стратегічних навчань, та що це може означати, Денисенко написав: "Ніякого ядерного удару, ні тактичного, ні стратегічного, Путін не готує. Це блеф. Один із найбільших комплексів Путіна - комплекс Карибської кризи. Йому дуже хочеться повторити її, але на цей раз виграти. І всі його дії треба розглядати саме з цієї точки зору. Він вірить, що Байден (президента США Джо Байден - Ред.) слабкий, і Байден піддасться на його блеф".
За словами радника глави МВС, вчорашню статтю Байдена про Україну Путін розглядає не як пояснення американцям, а як слабкість супротивника, на якого треба ще трошки натиснути, і він здасться.
"Насправді, ми всі повинні пам'ятати слова Гілларі Клінтон (колишній держсекретар США - Ред.) про Путіна: "Крутий хлопець з тонкою шкірою". Єдине, що він розуміє - це мова сили. І якщо витримати його блеф - він потече. В прямому і переносному значенні цього слова. Нас чекають тижні, сповнені захоплюючих історій про ядерний апокаліпсис. Якщо не злякатися цієї божевільної маячні, смерть Путіна прийде за місяць-два. Якщо злякатися - нам, Україні, буде неймовірно тяжко", - написав Денисенко.
Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Російська влада не раз погрожувала, що застосує ядерну зброю. Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд говорила, що її країна у разі можливого ядерного удару з боку РФ по українській землі не залишить нашу державу наодинці.
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