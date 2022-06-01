Президент Росії вірить, що Байден слабкий, вважає радник міністра внутрішніх справ.

Росіяни починають навчання стратегічних ядерних сил, президент РФ Володимир Путін не готується до якогось ядерного удару.

Про це написав радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко у Facebook.

"В навчаннях будуть задіяні стратегічні комплекси "Ярс". Ці комплекси можуть попадати в цілі до 11 тис. км", - зазначив він.

Коментуючи рішення про проведення стратегічних навчань, та що це може означати, Денисенко написав: "Ніякого ядерного удару, ні тактичного, ні стратегічного, Путін не готує. Це блеф. Один із найбільших комплексів Путіна - комплекс Карибської кризи. Йому дуже хочеться повторити її, але на цей раз виграти. І всі його дії треба розглядати саме з цієї точки зору. Він вірить, що Байден (президента США Джо Байден - Ред.) слабкий, і Байден піддасться на його блеф".

За словами радника глави МВС, вчорашню статтю Байдена про Україну Путін розглядає не як пояснення американцям, а як слабкість супротивника, на якого треба ще трошки натиснути, і він здасться.

"Насправді, ми всі повинні пам'ятати слова Гілларі Клінтон (колишній держсекретар США - Ред.) про Путіна: "Крутий хлопець з тонкою шкірою". Єдине, що він розуміє - це мова сили. І якщо витримати його блеф - він потече. В прямому і переносному значенні цього слова. Нас чекають тижні, сповнені захоплюючих історій про ядерний апокаліпсис. Якщо не злякатися цієї божевільної маячні, смерть Путіна прийде за місяць-два. Якщо злякатися - нам, Україні, буде неймовірно тяжко", - написав Денисенко.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Російська влада не раз погрожувала, що застосує ядерну зброю. Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд говорила, що її країна у разі можливого ядерного удару з боку РФ по українській землі не залишить нашу державу наодинці.

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