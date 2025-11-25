У Росії зробили спеціальні рушниці для боротьби з дронами (фото)

У цьому році Іжевський механічний завод збільшив випуск затребуваної моделі самозарядних рушниць МР-155.

Іжевський механічний завод (ІМЗ) виконав контракт на поставку замовнику самозарядних рушниць МР-155 у варіанті для боротьби з дронами. Такі рушниці активно використовують у російсько-українській війні. Про це повідомляє "‎Калашников"‎, до складу якого входить ІМЗ.

Рушницю у новому виконанні представили на форумі "‎Армія-2024"‎. Базою для виробу стала гладкоствольна мисливська самозарядна рушниця МР-155, виконана в калібрі 12/89.

За словами росіян, рушниця має велику енергетику пострілу і може "‎ефективно використовуватися з боєприпасами 12 калібру з навісками від 28 грамів"‎.

Відео дня

Характерна особливість цього варіанту - планка Пікатінні (система рейкового кріплення) на ствольній коробці, магазин підвищеної місткості (6 патронів калібру 12х76 мм), а також комплектація чохлом і підсумками.

На рушницю можна одночасно встановити коліматорний приціл і прилад нічного бачення, тому дане виконання підходить для стрільби по рухомих мішенях в будь-який час доби.

Стрілецька зброя - інші новини

Раніше стало відомо, що російські солдати власноруч виготовляють спеціальні протидронові набої для автоматів.

Замість куль вони використовують металеві кульки, взяті з мисливського патрона. Таким чином, автомат перетворюється на "автоматичний дробовик", більш ефективний для боротьби із дронами.

Водночас українська оборонна ініціатива Brave1 опублікувала відео, де показано, як бійці успішно знищують малий дрон, використовуючи новий тип патронів. Йдеться про стандартні патрони калібру 5,56 мм, які підходять для стрілецької зброї НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: