'Укрпошта' зробила безкоштовною важливу послугу: що зміниться

Рішення стосується кожного, хто надсилає посилки за межі країни.

Державна "Укрпошта" запровадила нові правила міжнародної доставки. Відтепер усі міжнародні посилки, які не були отримані адресатом за кордоном, повертаються відправнику в Україну безкоштовно.

Як повідомляє пресслужба компанії, рішення стосується кожного, хто надсилає посилки за межі країни, і таким чином знімає один із найпоширеніших фінансових ризиків міжнародних відправлень.

"Йдеться про всі типові ситуації, що трапляються з доставкою за кордон: адресат не прийшов за посилкою, відмовився від отримання або доставка не відбулася з незалежних причин. У таких випадках відправлення або все ж знаходить свого отримувача, або без додаткових витрат повертається власнику", - ідеться в повідомленні.

Відео дня

Раніше ж зворотна логістика могла коштувати експортеру в середньому 30–100 доларів залежно від ваги та країни призначення.

У компанії зазначили, що запровадити нові умови вдалося завдяки узгодженій роботі з міжнародними партнерами в межах Всесвітнього поштового союзу.

Таким чином у разі повернення посилки клієнтам не доведеться платити вдруге. Для малого бізнесу та онлайн-продавців це означатиме менше фінансової невизначеності й більше впевненості під час роботи з іноземними замовленнями, де вартість логістики часто вирішальна.

У компанії додали, що "Укрпошта" як член Всесвітнього поштового союзу здійснює доставку відправлень у понад 230 країн та територій світу, а партнерська мережа національних поштових операторів охоплює понад 660 тисяч відділень.

"Укрпошта" - останні новини

2 лютого "Укрпошта" зробила ребрендинг та оновила логотип і фірмовий шрифт, які "посилили українську ідентичність". За даними системи закупівель Prozorro, новий логотип для "Укрпошти" коштував 600 тисяч гривень.

У грудні 2025 року "Укрпошта" виставила на аукціон понад 700 авто на "Прозорро.Продажі". Серед лотів були як музейні раритети, так і рекордсмени пробігу.

Раніше повідомлялося, що компанія також виставила на продаж лімітовану серію револьверів і пістолетів, що використовувалися працівниками пошти в середині 20 століття для охорони.

Вас також можуть зацікавити новини: