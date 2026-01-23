Росіяни вигадали, як будуть боротися із дронами: що це за зброя (відео)

Патрони містять триелементну кулю, яка розділяється в польоті.

Російський холдинг "‎Высокоточные комплексы"‎ розробив і виготовив перші партії нових багатокульових патронів СЦ 226 та СЦ 228 "Многоточие". За словами загарбників, вони "значно підвищують ефективність" стрільби по малорозмірних БпЛА зі штатної стрілецької зброї. Про це повідомляє "Ростех".

Патрони СЦ 226 калібру 5,45×39 мм та СЦ 228 калібру 7,62×54 мм містять триелементну кулю, яка розділяється в польоті. Завдяки цьому "підвищується купчастість стрільби та суттєво зростає ймовірність ураження" малорозмірних цілей.

Окупанти заявляють, що стрілецька зброя "є ефективним засобом захисту" від БпЛА. Як повідомляється, нові багатопульні боєприпаси "підвищують цю ефективність у 2,5 раза" на дальності до 300 метрів у порівнянні зі штатними патронами.

За словами загарбників, нові патрони вже пройшли дослідну експлуатацію у російсько-українській війні і довели, що "можуть ефективно боротися" з малорозмірними і високоманевреними повітряними цілями.

При виготовленні нових патронів використовують штатні гільзи і порох, що спрощує серійне виробництво на підприємствах країни-агресора.

Стрілецька зброя проти дронів

Раніше стало відомо, що російський Іжевський механічний завод виконав контракт на поставку замовнику самозарядних рушниць МР-155 для боротьби з дронами.

Відомо, що рушниці типу МР-155 активно застосовуються у російсько-українській війні та мають популярність серед окупантів - саме як засіб боротьби із дронами.

Також Defense News писав, що РФ і Україна шукають козир проти безпілотників. Зазначається, що російські солдати власноруч виготовляють спеціальні протидронові набої для автоматів. Замість звичайних куль вони почали використовувати металеві кульки, взяті з мисливських патронів.

