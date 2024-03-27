Базова версія ракети П-800 призначена для боротьби з надводними кораблями.

Надзвукову протикорабельну ракету "Онікс" берегового ракетного комплексу "Бастіон" оснастили новою активною головкою самонаведення. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє Мілітарний.

"Розроблені спочатку як протикорабельні ракети "Онікси" завдяки новій активній головці самонаведення отримали можливість з високою точністю вражати наземні об'єкти", – йдеться у повідомлені одного з джерел.

За словами іншого, зараз в Росії "одночасно ведеться робота щодо забезпечення невразливості "Оніксів" до впливу засобів радіоелектронної боротьби ЗСУ". Офіційного підтвердження цього наразі немає.

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Українські експерти стримано реагують на розробку нової версії, роблячи акцент на недоліках попередньої.

"Досить тривала пауза застосування даних ракет може бути викликана саме тим, що будучи рідкісною і дорогою, вона не виконувала повною мірою завдання, що покладаються на неї. Не виключено, що в найближчій перспективі її знову введуть у застосування для випробування, скажімо так, модернізованої версії в реальних бойових умовах", – каже військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

П-800 "Онікс" – довідка

"Онікс" є радянською/російською надзвуковою протикорабельною ракетою середнього радіуса дії, призначеною для боротьби з надводними військово-морськими угрупованнями та одиночними кораблями в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії.

Ракета має вагу 3000 кг, вага її бойової частини складає 300 кг. Завдяки прямоточному повітряно-реактивному двигуну, "Онікс" може розвивати швидкість 2.6 М (3180 км/год). Дальність П-800 – до 600 км.

Росія застосовує "Циркон"

Окрім "Оніксу", Росія активно використовує проти України і інші протикорабельні ракети, зокрема гіперзвукову 3М22 "Циркон".

Це досить небезпечна зброя, втім, на думку експертів, швидкість та точність "Циркону", які раніше були заявлені росіянами, не відповідають дійсності.

Окрім того, спеціалісти звернули увагу на відносно невелику бойову частину 3М22 "Циркон", вага якої складає близько 100-150 кг.

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