В РФ заявили про перший пуск 'Кинджала' з бомбардувальника

У якості носія ракети Х-47М2 "Кинджал" традиційно виступають модернізовані перехоплювачі МіГ-31.

Фронтовий бомбардувальник Су-34 вперше в бойових умовах застосував ракетний комплекс "Кинджал". Такий висновок можна зробити на основі публікацій в ряді російських ЗМІ.

"Екіпаж літака Су-34... під час спеціальної військової операції вперше в бойових умовах успішно застосував гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс "Кинжал", – повідомляє офіційний друкований орган уряду РФ.

Також повідомляється, що фронтовим бомбардувальником командував льотчик Максим Стефанов.

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Варто зазначити, що пуск "Кинджалу" з Су-34 не підтвердили близькі до авіації російські блогери. "Кинджали", як і раніше, запускаються тільки з МіГ-31 І(К)", – написав блогер і пропагандист Fighterbomber. За його словами, перешкодою в даному випадку виступає недостатня швидкість Су-34.

Зазначимо, що це не перше повідомлення про можливий пуск "Кинджалу" з Су-34. Росіяни повідомляли про це ще у 2023-му, втім, тоді фахівці назвали заяву "пропагандистським перебільшенням реального стану справ".

Х-47М2 "Кинджал" – довідка

"Кинджал" є російською аеробалістичною ракетою, яку, імовірно, створили на основі 9К720 "Іскандер-М". Іноді систему називають "гіперзвуковою", що не є коректним, оскільки вона не є ані гіперзвуковим глайдером, ані гіперзвуковою крилатою ракетою.

У якості носія Х-47М2 "Кинджал" традиційно виступають спеціально модернізовані для цього перехоплювачі МіГ-31. В якості можливого носія також називали дальній бомбардувальник Ту-22М.

Нагадаємо, влітку 2024-го авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що у росіян залишилося лише три МіГ-31К для ударів по Україні.

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