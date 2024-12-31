Ще 24 безпілотники-імітатори різних типів були локаційно втрачені.

Сили протиповітряної оборони збили 16 "Шахедів" та шість ракет російських окупантів. Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України, у ніч проти 31 грудня (із 20:30 30 грудня) ворог застосував 61 засіб повітряного нападу.

Йдеться про шість балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 з Воронезької області Росії, аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" із винищувача МіГ-31К з повітряного простору Тульської області Росії та шість керованих авіаційних ракет Х-69 з літаків тактичної авіації з повітряного простору Бєлгородської області Росії.

Крім того, це вісім крилатих ракет Х-22 з літаків Ту-22М3 з повітряного простору Тульської області, 40 ударних безпілотників типу "Shahed" та безпілотників-імітаторів інших типів з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллерово - Росія.

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Так, у результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Сил оборони було збито: аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; п’ять керованих авіаційних ракет Х-69 та 16 ударних БпЛА типу "Shahed".

Водночас ще 24 безпілотники-імітатори різних типів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок російської атаки є влучання балістикою на Сумщині та Київщині", - зауважили у Повітряних силах.

Атака РФ на Україну 31 грудня

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 31 грудня, російські окупанти атакували Україну балістикою, під ударом була також і Сумська область. Зокрема, зранку у Сумській обласній військовій адміністрації повідомили про влучання в об’єкт інфраструктури.

Крім цього, у Шостці були зафіксовані значні руйнування, внаслідок чого було пошкоджено 12 багатоповерхівок, два освітні заклади та об‘єкти соціальної сфери.

Ворог також атакував балістичними ракетами Київ та область. Згодом у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі столиці.

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