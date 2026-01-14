Українські військові 'затрофеїли' російський танк Т-80БВМ

Аналітики зазначили, що даний російський танк оснащений антидроновим "мангалом" – каркасом із сітки та тросу.

Військовослужбовці танкового батальйону у взаємодії з бійцями 1-го штурмового батальйону 92 окремої штурмової бригади "затрофеїли" російський танк Т-80, повідомляється на офіційній Facebook-сторінці 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка.

В повідомленні зазначається, що техніка російських окупантів була виведена з ладу та після бою захоплена українськими військовими.

"Захоплення ворожої техніки є черговим підтвердженням ефективної взаємодії підрозділів та професійної підготовки особового складу бригади. Собі – честь. Україні – слава", - йдеться в заяві військових.

До слова, Мілітарний розповів, що даний російський танк оснащений антидроновим "мангалом" – каркасом із сітки та тросу, який має активувати бойову частину FPV-дронів. Конструкція прикриває бокові та задню частини башти, а також моторно-трансмісійне відділення машини.

Як додається, на танку видно динамічний захист: блоки "Контакт-1" у лобовій та боковій частинах і "Реликт" на башті.

Аналітики зазначили, що Т-80БВМ – це модернізований варіант танка Т-80БВ, розроблений Омським заводом транспортного машинобудування. Додається, що він забезпечує підвищення основних бойових характеристик машини.

Окрім цього, на танк встановлено 125-мм гармату 2А46М-4, стабілізатор озброєння 2Е58 та прилад спостереження механіка-водія ТВН-5. Видання зазначає, що механізм заряджання ворог доопрацював, щоб використовувати бронебійні боєприпаси зі збідненим ураном – 3БМ59 "Свинец-1" і 3БМ60 "Свинец-2".

За словами аналітиків, покращення командної керованості забезпечено встановленням УКХ-радіостанції Р-168-25У-2 "Акведук". Також танк отримав модернізований газотурбінний двигун ГТД-1250.

