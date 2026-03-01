Ціни на нафту вже підскочили на тлі конфлікту в Ірані: що буде далі

Не виключено, що ціни можуть досягти $100 за барель, оскільки поставки нафти в Перській затоці порушені після атак США та Ізраїлю на Іран.

За даними нафтових трейдерів, сьогодні ціна на нафту марки Brent підскочила на 10% приблизно до $80 за барель на позабіржовому ринку.

Аналітики спрогнозували, що ціни можуть піднятися до $100 після того, як удари США та Ізраїлю по Ірану ввергли Близький Схід у нову війну, пише Reuters.

Глобальний еталон цін на нафту зріс у п'ятницю і досяг $73 за барель - це найвищий рівень зростання з липня 2025 року. Зростанню сприяла зростаюча стурбованість з приводу потенційних атак на Іран.

Видання нагадало, що торгівля ф'ючерсами закрита на вихідні.

"Ми очікуємо, що ціни відкриються (після вихідних) набагато ближче до $100 доларів за барель і, можливо, перевищать цей рівень, якщо ми побачимо тривалу перерву в роботі протоки", - спрогнозував Пармар.

Лідери Близького Сходу попередили Вашингтон, що війна проти Ірану може призвести до стрибка цін на нафту вище $100 за барель, заявила аналітик RBC Хеліма Крофт. Аналітики Rabobank очікують, що ціни найближчим часом будуть триматися вище $90 за барель.

А в компанії Rystad очікують, що ціни зростуть на $20 до приблизно $92 за барель після відкриття торгів.

Група нафтовидобувних країн ОПЕК+ домовилася сьогодні збільшити видобуток на 206 тис. барелів на добу з квітня, що є скромним збільшенням, яке становить менше 0,2% світового попиту.

Роль Ормузької протоки

"Хоча самі військові атаки сприяють зростанню цін на нафту, ключовим фактором тут є закриття Ормузької протоки", - пояснив директор з енергетики та переробки в ICIS Аджай Пармар.

Видання підкреслило, що понад 20% світового обсягу нафти транспортується через Ормузьку протоку.

Видання зазначило, що хоча для обходу Ормузької протоки можна використовувати альтернативну інфраструктуру, чистий ефект від її закриття складе втрату від 8 до 10 млн барелів сирої нафти на добу, навіть після перенаправлення частини потоків через східно-західний трубопровід Саудівської Аравії і трубопровід Абу-Дабі, заявив економіст з енергетики компанії Rystad Хорхе Леон.

За даними торгових джерел видання, більшість власників танкерів, великих нафтових компаній і торгових будинків призупинили поставки сирої нафти, палива і скрапленого природного газу через Ормузьку протоку після того, як Тегеран попередив судна про неприпустимість руху по цій водній шляху.

Криза в Ірані також спонукала уряди і нафтопереробні заводи азіатських країн оцінити запаси нафти і альтернативні маршрути транспортування і постачання.

Як писав УНІАН, навіть до загострення ситуації в Ірані в нафтові котирування вже закладалися ризики. Однак тоді очікувалося, що як відреагує ринок, стане зрозуміло саме 1 березня ввечері після відкриття торгів.

Раніше експерти говорили, що повне закриття Іраном Ормузької протоки стане найгіршим сценарієм для ринку.

