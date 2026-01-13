'Путін стає відчайдушним': ексофіцер британської армії розніс російський 'танк-кульбабу'

Імпровізований захист від дронів має зменшити втрати бронетехніки РФ, які, за оцінками, вже перевищили 6 тисяч танків.

Міністерство оборони Росії продемонструвало нову модифікацію танка з додатковим металевим захистом, неофіційно названу "танк-кульбаба". Машину позиціонують як спробу підвищити живучість бронетехніки в умовах масового застосування українських безпілотників.

Як пише колишній офіцер британської армії, військовий аналітик Геміш де Бреттон-Гордон у колонці для The Telegraph, поява такої конструкції пов’язана з масштабними втратами російських танків у війні проти України, які, за відкритими джерелами, перевищили 6 тисяч одиниць.

"Абсурдний російський "танк-кульбаба" показує, наскільки відчайдушним стає Путін", - зазначає автор.

Імпровізований захист замість технологій

"Кульбаба" стала черговим варіантом імпровізованого захисту після так званих "черепашиних" і "їжакових" танків – машин, обшитих металевими листами, решітками та шипами. Усі ці рішення мають на меті зменшити ефективність ударів FPV-дронів та боєприпасів з верхньої півсфери.

Водночас, стверджує експерт, такі конструкції:

ускладнюють прицільну стрільбу з основної гармати;

значно збільшують габарити танка, роблячи його помітнішим;

знижують мобільність і маневреність машини;

можуть полегшувати виявлення та ураження бронетехніки.

Контраст із підходом Заходу

На відміну від Росії, країни НАТО роблять ставку на радіоелектронну боротьбу та системи активного захисту, здатні перехоплювати дрони й ракети ще в повітрі. Подібні системи вже використовуються, зокрема, Ізраїлем, і плануються для встановлення на перспективні західні танки.

Сучасна бронетехніка має поєднувати вогневу міць, захист і мобільність, тоді як надмірне навішування металевих конструкцій підриває всі три складові.

"Мобільність, вирішальний фактор у бронетанковій війні, паралізується додатковою вагою, об'ємом та потенціалом для зачеплення: у танку "кульбаба" буде майже неможливо "прошмигнути" – мистецтво непомітного маневрування крізь ліс і глуху місцевість, щоб завдати удару по ворогу", - зазначає автор.

Російська армія дедалі частіше використовує застарілу техніку та тактики, тоді як Україна, за умови достатніх поставок сучасного озброєння, зберігає потенціал для подальшого виснаження противника.

Поява "танка Кульбаба", за оцінками експерта, стала не стільки проривом, скільки свідченням адаптації Росії до дефіциту техніки та втрат на фронті.

"Танк-кульбаба" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, нові імпровізовані рішення армії РФ викликають глузування в мережі, але експерти визнають: у війні дронів навіть найнезвичніші конструкції можуть тимчасово рятувати техніку й життя.

Росія продовжує експериментувати з нетиповими способами захисту бронетехніки від FPV-дронів. Після "танка-черепахи" та так званого "волохатого танка" на полі бою з’явився новий дизайн, який уже охрестили "акваріумом з кульбабами".

Йдеться про багатошарову конструкцію з гнучких металевих стрижнів, зварених у деревоподібну форму та покритих високоміцною сіткою. Вона має створювати тривимірний бар’єр навколо танка й змушувати дрони вибухати на відстані від корпусу.

