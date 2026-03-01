США заявили про потоплення іранського корвета 'Джамаран' в Оманській затоці

США закликали Іран скласти зброю.

У США заявили, що в Оманській затоці був уражений іранський військовий корабель класу корвет - "Джамаран". Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США в соцмережі X.

"Іранський корвет класу "Джамаран" був уражений американськими військами на початку операції "Епічна лють". Наразі корабель тоне на дні Оманської затоки біля причалу Чах-Бахар. Як сказав президент, члени іранських збройних сил, КСІР і поліції "повинні скласти зброю". Покиньте корабель", - йдеться в повідомленні.

Як пише Al Jazeera, глава МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран не планує закривати Ормузьку протоку. Через неї проходить близько 25-30% світової нафти.

Крім того, Аракчі висловився про загибель правителя Ірану аятолла Алі Хоссейні Хаменеї. Він запевнив, що державні інститути функціонують належним чином.

Також глава МЗС Ірану сказав журналістам, що США та Ізраїль не зможуть змінити режим в його країні. За його словами, ліквідація Хаменеї не допоможе цьому.

Іран призначив тимчасового Верховного лідера після смерті Хаменеї

Нагадаємо, що після загибелі правителя Ірану аятолла Алі Хоссейні Хаменеї Тегеран призначив аятоллу Алірезу Арафі тимчасово виконуючим обов'язки верховного лідера країни. Він був призначений членом тимчасової ради, відповідальним за виконання обов'язків Верховного лідера під час перехідного періоду.

Відзначається, що тимчасова рада, до складу якої також увійдуть президент і глава судової влади, буде керувати країною до тих пір, поки Асамблея експертів "якнайшвидше не обере постійного лідера".

