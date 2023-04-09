Військовий згадує: в небі росіяни використовують ту саму тактику, що й на землі, - просто намагаються перемогти кількістю без жодних проявів креативності, яку демонструють українські пілоти.

"Найсмертоносніший пілот F-16" авіації США підполковник у відставці Ден Гемптон (позивний Two Dogs) вважає, що у росіян "неправильне уявлення" про сучасні повітряні бої, і вони не залишилися б у живих, коли спробували б порівнятися з F-16.

Як розповів Гемптон в інтерв'ю "Фактам", всього є два типи повітряного бою - на великій відстані з використанням датчиків і радарів та на ближній відстані. "Радар у Су-35 - це технології 30-річної давнини, радар у F-16 набагато досконаліший і дає вам набагато більше можливостей збивати цілі на великій відстані. І не лише одну, а багато цілей. Стільки цілей - скільки у вас ракет", - пояснив американський пілот.

Водночас, коли говорити про ближній бій, то F-16 непомітніший через власні невеликі форми і високу обтічність, чого, наприклад, бракує Міг-29. Крім того, американський винищувач дуже маневрений.

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Гемптон зауважив, що важливу роль у таких двобоях насамперед грає тактика повітряного бою. Військовий згадує, що з того, що він знає про повітряні бої над Україною, то в небі росіяни використовують ту саму тактику, що й на землі - просто намагаються перемогти кількістю без жодних проявів креативності, яку демонструють українські пілоти.

Також Гемптон робить висновки з власного досвіду - коли доводилось тренуватися з російськими льотчиками: "Російські пілоти йшли прямо вгору і думали, що це спричинить нам якісь проблеми з радарами - і ми їх не побачимо. Але ми просто кожного разу стріляли їм у "живіт". Ми просто посміхалися і стріляли в них".

"І ще одну річ, яку вони (росіяни - УНІАН) люблять робити - це крутити "бочки". Можливо, вони думали, що це нам спричинить проблеми з польотами. Але ми завжди стріляли в них, поки вони крутилися. І вони були б мертві до того, коли б вони спробували колись зрівнялися з нами. Тож у них дуже неправильне уявлення про сучасний повітряний бій", - висновує топ-пілот США.

Хто такий Ден Гемптон – що відомо про топ-пілота США

Гемптон брав участь у війнах у Перській затоці, в Косово та в Іраку. Протягом своєї 20-річної кар'єри у ВПС США він здійснив 151 бойовий виліт і має чи не найбільше військових нагород серед пілотів винищувачів США з часів війни у В’єтнамі, включаючи Пурпурове серце, чотири Почесні хрести льотних заслуг за надзвичайний героїзм та вісім "Повітряніх медалей" ВПС США за доблесть під час бойових дій у повітрі.

У березні Гемптон заявив, що сам готовий битися за Україну, якщо уряди обох країн вирішать питання приватних військових підрядників для виконання польотів над Україною.

Крім того, Гемптон і раніше критикував російські винищувачі, називаючи їх "мотлохом", якому годиться хіба що з'являтися на авіашоу.

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