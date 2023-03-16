Американський пілот розкрив хитру схему, як Україні пошвидше розгорнути F-16 на своїй території і відправити їх у бій.

"Найсмертоносніший пілот F-16" американської авіації підполковник у відставці Ден Гемптон (позивний Two Dogs) заявив, що сам готовий битися за Україну, якщо уряди обох країн вирішать питання приватних військових підрядників для виконання польотів над Україною.

В інтерв’ю "Голосу Америці" Гемптон пояснив, що Україна має можливість закупити F-16 – найдоступнішу модель винищувачів у Європі, проте найголовніше питання в такому випадку залишається нерозв’язаним – фахівці.

"Але найважливіше – знайти людей, здатних керувати тими літаками, які вже мають тисячі годин польотів на цих літаках і не потребують навчання. Це швидше рішення, ніж відправляти українських пілотів до США та відправляти їх на програму навчання. Це буде добре, коли війна закінчиться, але ви повинні спочатку виграти війну, і це один із шляхів зробити це, як це можна зробити. Знову таки, це мають вирішити уряди та політики", - сказав він.

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За словами Гемптона, доступ до таких пілотів є: "І це цілком здійсненний варіант. Тож сподіваюся, люди, які при владі у вашій країні, почують це і, можливо, задумаються над цим".

"Я б сказав, що є достатньо американських пілотів, готових зробити це, якщо уряд розв’яже свої питання. Наш уряд дуже заплутаний і складний, і це питання для них. Є також європейські пілоти, які навчаються на F-16, тому є достатньо пілотів для цього. Є лише деякі важливі деталі щодо роботи та боротьби за інший уряд, які потрібно було б вирішити", - сказав він.

Військовий підкреслив, що російсько-українська війна – це добро проти зла, це "чорно-білий конфлікт": "Тому я думаю, що в цьому дусі уряди, які можуть надавати ці послуги, повинні це робити, і я сподіваюся, що вони це зроблять. Я навіть поїду сам, я стану номером один, можете на мене розраховувати".

Хто такий Ден Гемптон – що відомо про топ-пілота США

Гемптон брав участь у війнах у Перській затоці, в Косово та в Іраку. Протягом своєї 20-річної кар'єри у ВПС США він здійснив 151 бойовий виліт і має чи не найбільше військових нагород серед пілотів винищувачів США з часів війни у В’єтнамі, включаючи Пурпурове серце, чотири Почесні хрести льотних заслуг за надзвичайний героїзм та вісім "Повітряніх медалей" ВПС США за доблесть під час бойових дій у повітрі.

Також Гемптон тренував пілотів оперувати F-16 на Близькому Сході й був офіцером з обміну інформацією у ВПС Єгипту. Пілот консультує уряди США та союзників з питань боротьби з тероризмом і був генеральним директором приватної військової компанії MVI International.

Винищувачі для України – думка США

Останнього тижня у США загострилися дискусії з приводу передачі Україні американських винищувачів F-16 найближчим часом.

Відомо, що кілька українських пілотів уже тестуються на натівських літаках у штаті Аризона.

Президент США Джо Байден і низка чиновників Білого дому неодноразово наголошували, що F-16 не є першочерговою потребою ЗСУ, натомість Захід зосередився на зміцненні української ППО передовими зенітно-ракетними установками.

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