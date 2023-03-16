Су-35 добре виглядає на авіашоу, але моя особиста думка, що це мотлох, висловився військовий.

"Найсмертоносніший пілот F-16" авіації США підполковник у відставці Ден Гемптон (позивний Two Dogs) назвав російські винищувачі Су-35 "мотлохом", аналізуючи їхні можливості у разі боїв з американськими F-16.

Су-35 - це типова російська машина, зауважив Гемптон в інтерв’ю "Голосу Америки". "Вони його гарно фарбують, ставлять всякі круті зірочки і все інше. Але в глибині душі це насправді не такий гарний літак. Він добре виглядає на авіашоу, але моя особиста думка, що це мотлох", - висловився топ-пілот ВПС США.

Справа в тому, що в ньому навіть немає радара AESA. "AESA радар - це передовий радар із системою електронного сканування (активна фазована антенна решітка), який на 30 років випереджає радар, який знаходиться на Су-35. Також Су-35 - дуже великий. Він має два двигуни. Двигуни димлять. Це легко побачити, його легко вловити на радарі та вистрілити в нього далекобійною ракетою. І якщо наблизитись до нього, його видно за 10 миль до того, як він побачить вас, якщо ви колись потрапите у ближній повітряний бій", - пояснив Гемптон.

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Інші системи на борту Су-35 - також типовий російський маркетинг, як вони кажуть, що не зрівняється з будь-яким на Заході, потролив Гемптон.

"Але якщо уважно придивитися до цього, насправді їх легко заглушити, що ми широко використовуємо і наші союзники, з якими ми працюємо, ми навчаємо їх і даємо їм те саме обладнання. Електронне глушіння – це дуже велика справа. Наші літаки більш живучі. Я б не робив ставку у бою на Су-35 чи будь-які літаки російського виробництва", - заявив пілот.

Відомо, що винищувачі Су-35 погодився закупити Іран. За словами високопосадовців, Тегеран дійшов висновків, що цей тип літаків цілком підходить їхнім військам. Водночас Су-35 неодноразово потрапляв під вогневу "роздачу" ЗСУ на фронті.

Су-35 Росії – що це за літак

Су-35 - це всього лиш модернізація радянського Су-27, який створили у 70-х роках, як відповідь на американський F-15.

Від базових вони відрізняються рухомим вектором тяги, який дозволяє збільшити маневреність, цифровою системою управління та збільшеною тягою, максимальною 8 800 кгс та 14 500 кгс на форсажі.

Щодо електроніки, то Су-35 якраз є прямим свідченням важливості повного технологічного ембарго РФ. Адже уся бортова електроніка була збудована на іноземній елементній базі.

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