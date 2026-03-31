Перша самохідна гаубиця K9 Thunder зійшла з конвеєра для армії Румунії

Це стало важливою віхою в процесі модернізації артилерійського потенціалу румунської армії.

Перша самохідна гаубиця (САУ) K9 Thunder, призначена для сухопутних військ Румунії, зійшла з конвеєра в Південній Кореї і готова до відправки.

Як зазначило видання Mediafax, K9 Thunder є частиною масштабної програми модернізації румунської армії. Відзначається, що перша САУ, призначена для сухопутних військ Румунії, зійшла з конвеєра південнокорейської компанії Hanwha Aerospace, що знаменує собою важливий момент у процесі модернізації артилерійських можливостей румунської армії.

Артсистема має бути поставлена до Румунії найближчим часом.

Угода на суму 1 мільярд доларів, підписана Міністерством оборони та Hanwha Aerospace півтора року тому, передбачає поставки САУ трьома траншами протягом 5 років. Загалом згідно з контрактом румунська армія отримає 54 САУ K9 Thunder, з яких перші 18 одиниць будуть повністю вироблені в Південній Кореї. Решта систем будуть вироблятися поетапно в рамках співпраці, встановленої програмою.

Окрім гаубиць K9, контракт також включає 36 машин-заправників K10, а також близько 18 тис. артилерійських снарядів, які будуть поставлені сухопутним військам Румунії.

Видання зазначило, що впровадження нових систем К9 є серйозним кроком на шляху до підвищення оперативної сумісності Румунії в рамках НАТО та зміцнення обороноздатності східного флангу Альянсу.

САУ K9 Thunder: що відомо

K9 Thunder вважається однією з найсучасніших самохідних артилерійських систем у світі, що володіє високою мобільністю, скорострільністю та здатністю виконувати завдання вогневої підтримки на великих відстанях.

САУ може використовувати будь-які боєприпаси, що відповідають стандарту НАТО STANAG-4425. В основному застосовуються боєприпаси корейського виробництва, такі як M107, M549A1, K307.

