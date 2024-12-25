Можливості літального апарату і його оптичного устаткування дозволяють працювати з важкодосяжної висоти.

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до постачання у підрозділах Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс "Щедрик" вітчизняного виробництва. Він виконує завдання зі спостереження за діями противника на полі бою.

Як повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, комплекс "Щедрик" складається зі станції управління і дистанційно-керованих літальних апаратів. Останні оснащуються безшумними електричними двигунами та мають підвищену стійкість до впливу радіоелектронних перешкод.

Зазначається, що літальні апарати "Щедрика" можуть виконувати завдання під час сильного вітру, у мороз та спеку. Заряду акумуляторів вистачає на тривалий час безперервної роботи.

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"Можливості літального апарату і його оптичного устаткування дозволяють працювати з важкодосяжної висоти для більшості вогневих засобів протиповітряної оборони противника", - наголосив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Бойовий модуль Wolly для ЗСУ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, днями Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони України дистанційно керований бойовий модуль Wolly. Це модуль українського виробництва. Він оснащується кулеметом калібру 7,62 або 12,7 мм із боєкомплектом з системою автоматичної подачі набоїв, тепловізором, системою автоматичного виявлення, розпізнавання та супроводження цілей.

Серед інших переваг цього модуля – зручність транспортування. Завдяки його порівняно легкій вазі, до місця встановлення Wolly може доставити один військовий. Заряду акумуляторів вистачає на кілька днів роботи.

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