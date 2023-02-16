Берлін у цьому випадку діє чітко за схемою, котру сам і створив.

Німеччина підтвердила, що постачання Україні танків Leopard-2 Берліном відбудеться згідно із планом. Як заявив генеральний інспектор Бундесвера Еберхард Цорн у своєму Twitter, Німеччина хоча не просто надати зброю, а у хорошому стані та комплектуванні.

"Я припускаю, що наші танки Leopard і БМП Marder будуть використовувати в Україні в березні. Коли ми вирішуємо постачати систему зброї, ми також робимо її стійкою. Іншими словами: з відповідними комплектами запчастин і відповідними боєприпасами", - заявив Цорн.

Відзначимо, що у понеділок 13 лютого українські військові приступили до навчань на танках Leopard-2 у Німеччині. Ці навчання повинні завершити до кінця першого кварталу 2023-го року. Такий поспіх спричинений бажанням Берліну синхронізувати постачання танків із наявністю уже підготовлених спеціалістів для їх використання.

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Нагадаємо, що в обіцянках Німеччини було 14 танків Leopard-2. Також, як і було вище зазначено зі слів Еберхарда Цорна, Берлін готував українських військових для занять на бойових машинах піхоти Marder.

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