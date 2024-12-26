Швеція модернізує винищувачі Gripen

Крім того, армія країни підписала контракт на постачання протикорабельних ракет RBS15 Mk3.

Основні винищувачі Швеції Gripen у версії C/D пройдуть модернізацію з метою розширення номенклатури озброєння та оновлення деяких систем, повідомляє компанія Saab, яка виконуватиме ці роботи у межах контракту на близько 42 млн доларів.

Під крило шведських Gripen інтегрують сучасні ракети класу "повітря-повітря" та "повітря-земля", але без зазначення про які саме вироби йде мова.

Втім, Gripen C/D й так має доволі широку номенклатуру озброєння, як для ураження наземних цілей, так і повітряних. Офіційна брошура від Saab щодо арсеналу Gripen C/D показує значне розмаїття озброєння, яке включає й найбільш далекобійну західну ракету "повітря-повітря" Meteor від MDBA, яку німецькі Eurofighter лише тиждень тому запустили вперше, так і крилаті ракети Taurus. Тому вигадати про яку саме нову зброю йде мова доволі складно.

Відео дня

Saab також сповістила про контракт на постачання до збройних сил Швеції протикорабельних ракет RBS15 Mk3. Загальна вартість складає 72 млн доларів, початок постачань визначений з 2026 року.

Дозвукова протикорабельна ракета RBS15 Mk3 має розширену дальність у 200 км, яка значно більше можливостей попередніх версій у 70 км. Нова версія також має нову систему навігації та оновлену радіолокаційну головку самонаведення. Вага бойової частини - 200 кг.

Україна очікує на передачу винищувачів Gripen: що відомо

Як писав УНІАН, розмови про можливу передачу Україні шведських винищувачів ведуться вже давно, але тривалий час їм бракувало конкретики. Однак наприкінці листопада з’явилася новина, що Швеція передала Україні запчастини для 14 винищувачів Gripen. Самих літаків ще не передали, однак ніхто б не давав запчастини, не плануючи незабаром надати і самі літаки.

Разом з тим серед експертів існує думка, що НАТО "притримало" поставку Україні шведських літаків, аби не розпорошувати зусилля українців на підтримці інфраструктури для трьох різних типів літаків. Україна вже має F-16, а незабаром прибудуть ще й Mirage 2000-5. Поставка третього типу літака може принести більше головного болю, аніж користі.

Вас також можуть зацікавити новини: