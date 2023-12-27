Україна спроможна виробити більше 10 тисяч ударних дронів середньої дальності та більше тисячі дронів дальності в понад тисячу кілометрів.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін підтвердив, що Україна спроможна виробити більше мільйона FPV-дронів в наступному році. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу.

"Україна спроможна виробити більше мільйона систем FPV. Більше 10 тисяч ударних дронів середньої дальності, і більше тисячі дронів дальності в понад тисячу кілометрів", — зазначив Камишін.

Він зауважив, що станом на сьогодні вже ведеться серійне виробництво, яке спроможне допомагати українським воїнам на фронті.

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Мільйон дронів для Збройних сил України

Як писав УНІАН, 19 грудня президент Володимир Зеленський під час прес-конференції озвучив амбітну ціль з виробництва безпілотників, заявивши, що у 2024 році Україна виробить мільйон FPV-дронів. При цьому він висловив переконання, що повинна бути інфраструктура щодо управління дронами.

Пізніше в Мінстратегпромі підтвердили, що українські заводи готові виробляти боєприпаси для дронів. "Боєприпаси для дронів мають вироблятись в заводських умовах, а не в окопах. І заводи до цього готові", - підкреслив тоді Камишін.

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