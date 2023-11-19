Супротивники застосовують багато безпілотників, зазначив прес-офіцер 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України.

На фронті в Україні на піку дронова війна, російські загарбники зараз намагаються вночі застосовувати FPV-безпілотники.

Для нічних атак супротивники ставлять на дрони відповідні камери, повідомив прес-офіцер 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Олександр Бородін під час ефіру телемарафону. Він зазначив, що у ворога це поки на низькому рівні, але він працює над цим. За його словами, загарбники використовують багато безпілотників.

Бородін додав, що на певній ділянці, де знаходиться одна рота (може нараховувати від 80 до 200 осіб, - Ред.) росіян, ворог може запускати десятки FPV-безпілотників. "Дронова війна зараз знаходиться на самому піку з обох сторін", - заявив прес-офіцер.

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"…По FPV в якомусь плані паритет. Але це такі перегони з ускладненнями - хто краще підготується, у кого буде краще РЕБ (радіоелектронна боротьба, - Ред.), хто краще зрозумів якісь нові фішки. До приклада, зараз росіяни намагаються працювати FPV вночі", - зазначив Бородін.

Також він поділився, що зараз українським воїнам найскладніше протистояти дронам, авіації та артилерії окупантів на Бахмутському напрямку.

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Вранці 19 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що захисники України на Бахмутському напрямку відбили вісім ворожих атак біля Андріївки й Кліщіївки. У Генштабі додали, що наші воїни продовжують штурмові дії південніше міста Бахмут - росіяни зазнають втрат, а наші бійці закріплюються на нових рубежах.

Варто зазначити, що ворог часто застосовує проти українців різні дрони, і наші захисники їм активно протистоять. Станом на сьогодні вже ліквідовано 5 755 дронів супротивника оперативно-тактичного рівня.

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