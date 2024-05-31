США перестали постачати Україні снаряди Excalibur: в чому причина

Раніше повідомлялось, що ефективність цієї зброї знизилась з 70% до 6.

США припинили постачання в Україну керованих артилерійських снарядів Excalibur після того, як Київ повідомив про їх низьку ефективність. Про це з посиланням на українські джерела пише The Washington Post.

Приблизно пів року тому Україна повідомила США про те, що глушіння Росією систем наведення декількох зразків озброєнь, наданих американцями, підірвало її здатність захищати свої території. У відповідь Сполучені Штати просто припинили подальші поставки снарядів Excalibur.

Повідомляється, що найбільше від російських систем РЕБ постраждав Excalibur та реактивна артилерійська система HIMARS. "‎Росіяни розгорнули засоби радіоелектронної боротьби, відключили супутникові сигнали, і HIMARS став абсолютно неефективним"‎, – говорить джерело The Washington Post.

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Загалом експерти зібрали інформацію про використання близько 3 тис снарядів Excalibur, випущених гаубицями M777. Виявилось, що у якийсь момент влучати в ціль став лише 1 з 19 снарядів. Раніше, нагадаємо, УНІАН писав, що ефективність цієї зброї в Україні впала з 70 до 6%.

Excalibur – що це за зброя

M982 Excalibur є високоточним снарядом калібру 155-мм, розробленим Raytheon Missile Systems та BAE Systems Bofors. Він має комбіновану систему управління – супутникову (GPS) та інерційну.

Зброя має дальність 40 км. Станом на осінь 2018 року в бойових умовах здійснили приблизно 1,5 тисячі пострілів Excalibur. Ціна одного такого снаряду на 2021 рік перевищувала 100 тис доларів.

Росіяни глушать GLSDB

Іншою системою, яка страждає (якщо вірити джерелам) від російської радіоелектронної боротьби стала Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).

Мова йде про авіаційні бомби, які переробили для запуску з наземних платформ.

При цьому Україна продовжує активно використовувати базову версію озброєння, яку адаптували під різні літаки Повітряних сил ЗСУ, зокрема, МіГ-29.

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