Під час візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва обговорювалися питання розширення військової допомоги для України.

Сполучені Штати Америки почали працювати над збільшенням чисельності американських інструкторів з підготовки українських військових у рамках діяльності "Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки - Україна" (JMTG-U).

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"У нас є на порядку денному, - ми вже озвучили це американській стороні і вони вже почали над цим працювати - це розширення тренувальної місії армії США для Збройних сил України", - сказав Кулеба.

Окрема глава МЗС сказав, що під час візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва обговорювалися питання розширення військової допомоги для України.

Підготовка українських військових інструкторами зі США

16 квітня тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що Сполучені Штати готові в разі необхідності розглянути можливість збільшити чисельність американських військових інструкторів з підготовки українських військових у рамках діяльності "Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки - Україна" (JMTG-U).

6 травня Кулеба за підсумками візиту Блінкена заявив, що Україна і Сполучені Штати Америки досягли важливих домовленостей у питаннях безпеки.

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Автор: Віталій Саєнко