Вашингтон буде домагатися притягнення Пхеньяна до відповідальності.

США мають намір порушити питання поставок зброї Росії від Північної Кореї на найближчих засіданнях Радбезу ООН, йдеться у заяві постійної представниці США в ООН Лінди Томас-Грінфілд.

У Вашингтоні відзначили, що Росія закуповує зброю у Ірана і КНДР у порушення резолюцій Радбезу ООН. У заяві Томас-Грінфілд також нагадує, що КНДР передала зброю "вагнерівцям", і США можуть це підтвердити.

За її словами, передана кількість техніки не змінить динаміку бойових дій, але Сполучені Штати стурбовані такою "співпрацею".

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США вважають, що Радбез ООН має притягнути Північну Корею до відповідальності, а Росія тепер є партнером загрозливої поведінки КНДР у світі.

"Сполучені Штати мають намір порушити питання про порушення КНДР і Росією резолюцій Ради Безпеки ООН на майбутніх засіданнях Ради Безпеки і будуть ділитися інформацією про це порушення з Комітетом Ради з санкцій", - йдеться в заяві.

США також закликають Секретаріат ООН направити в Україну команду фахівців для виявлення порушень Росією та Іраном резолюції Радбезу ООН - з урахуванням того, що цього місяця Москва відновила удари іранськими дронами по українській інфраструктурі.

Росія закуповує зброю у Ірана і КНДР

Після посилення західних санкцій Росія вдалася до військової допомоги підсанкційних режимів.

Ще влітку Іран почав постачати ЗС РФ свої дрони-камікадзе, які Росія потім застосувала по українській енергоструктурі. Також повідомлялося, що Тегеран має намір відправити Москві балістичні ракети.

Напередодні Reuters з посиланням на джерела писав про передачу КНДР партії зброї "вагнерівцям". Піхотну зброю і ракети Північна Корея передала Росії минулого місяця.

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