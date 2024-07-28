Сьогодні основним споживачем цих ракет є Україна.

США та Японії домовилися про збільшення обсягів виробництва ракет MIM-104 до зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це повідомляє Міністерство оборони США.

Як слідує з тексту офіційної угоди між двома країнами, світовий попит на зенітні ракети до ЗРК Patriot постійно зростає. Аби задовольнити цю потребу, Японія та США спробують реалізувати план з нарощування виробництва.

В першу чергу планується збільшити виробництво ракет MIM-104F MSE, які здатні перехоплювати балістичні ракети. Також буде нарощено випуск ракет "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM для винищувачів.

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Дефіцит ракет до систем Patriot у світі

Як писав УНІАН, наприкінці минулого року західні ЗМІ повідомили, що у США вичерпуються запаси зенітних ракет до систем Patriot. Через це Пентагон навіть хотів почати їх імпорт з Японії, яка виробляє їх за ліцензією.

За підрахунками аналітиків, цих ракет справді виробляють відносно небагато. Компанія Lockheed Martin раніше заявляла, що виробляє по 450 таких ракет на рік і планує збільшити їх виробництво до 550 одиниць до 2026 року. Враховуючи кількість операторів Patriot PAC 3 (близько 15 країн), це не дуже значна цифра. Особливо з урахуванням того, що вони потрібні Україні у значній кількості.

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