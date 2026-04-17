Легенда йде на 'пенсію': США зробили фінальний крок до списання штурмовиків A-10

ПС США згортують програму A-10 попри бойову ефективність, а питання заміни штурмовика залишається відкритим.

Повітряні сили США зробили ще один крок до завершення служби легендарних штурмовиків A-10 Thunderbolt II – на авіабазі Девіс-Монтан відбувся випуск останнього набору нових пілотів для цих літаків, пише Defense Express.

Церемонія стала частиною поступового згортання програми експлуатації A-10. Раніше цього року також було проведено останній капітальний ремонт штурмовика, після чого закрили ремонтне депо на базі Хілл. Це означає, що відновлення літаків більше неможливе, а їхнє списання стає фактично незворотним.

Попри ефективність – курс на списання

Попри плани виведення з експлуатації, A-10 продовжують демонструвати ефективність у бойових умовах, зокрема під час операції Епічна лють проти Ірану, де успішно діяли проти дронів і малих цілей на морі.

Втім, це не змінило стратегічного курсу – штурмовики планують остаточно зняти з озброєння до кінця десятиліття.

Конгрес гальмує повне списання

У бюджетному запиті на 2026 рік ПС США пропонували списати всі 162 літаки A-10, однак Конгрес дозволив вивести з експлуатації лише 59 машин. Це черговий епізод тривалого протистояння між військовими та законодавцями щодо майбутнього цих літаків.

Головне питання, яке залишається відкритим – чим замінити A-10. Військові досі не дали чіткої відповіді, які платформи переберуть на себе їхні завдання.

Крім того, існує ризик втрати досвідченого персоналу. Після скорочення програм пілоти та техніки часто переходять в інші підрозділи або залишають службу, зокрема йдуть у цивільну авіацію.

Цікаві новини про A-10 Thunderbolt II

Як повідомляв УНІАН, американський штурмовик A-10 Thunderbolt II, більш відомий як Warthog, вважається одним із найживучіших бойових літаків у світі. Його конструкція дозволяє повертатися на базу навіть після критичних ушкоджень, які були б фатальними для більшості інших машин.

Ключовий елемент захисту – титановий кокпіт вагою близько 540 кг. Ця "ванна" товщиною до 38 мм здатна витримувати прямі влучання зенітного вогню, захищаючи пілота навіть у найгарячіших умовах бою.

