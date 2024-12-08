Човни можуть стати плацдармом для запуску гіперзвукових ракет.

Стелс-есмінці ВМС США класу "Зумвольт" (Zumwalt) називають революцією у війні на морі завдяки їхній конструкції нового покоління та передовим технологіям. Про це пише Business Insider.

Видання зазнчає, що майже через два десятиліття після початку будівництва першого в своєму класі USS Zumwalt все ще не готові до бою і стали жертвами проблем розвитку, перевитрати коштів і неефективної системи управління.

"Зараз морські служби модернізують есмінці типу Zumwalt для запуску майбутніх гіперзвукових ракет, намагаючись зробити ці дорогі військові кораблі більш корисними, дозволяючи їм вражати цілі здалеку з більшою точністю", - йдеться устатті.

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Автори вказують, що есмінці типу Zumwalt вважаються найдосконалішими надводними військовими кораблями у світі, оснащеними інноваційними військово-морськими технологіями.

"Головний корабель USS Zumwalt ... є найбільшим есмінцем у світі, його довжина становить 610 футів (блищько 186 метрів - УНІАН). Він може розмістити екіпаж з майже 200 моряків і один гелікоптер MH-60R Seahawk у своєму ангарі", - пише видання.

Крім того, військові кораблі мають повністю електричну силову установку та композитну рубку, покриту матеріалом, що поглинає радари, щоб приховати їхні датчики та системи зв’язку.

Втім, через проблеми з виробництвом корабля та великі витрати ВМС США зменшили кількість кораблів класу Zumwalt з 32-х до трьох: Zumwalt, USS Michael Monsoor і майбутній USS Lyndon B. Johnson:

"Есмінці були озброєні двома 155-мм палубними гарматами для берегового бомбардування, але зростання витрат на виробництво зробило боєприпаси для гармат неймовірно дорогими".

Зазначається, що Військово-морський флот припинив закупівлю боєприпасів у 2016 році, в тому ж році, коли Zumwalt був введений в експлуатацію, і публічно оголосив у 2018 році, що він збирає на злам нині непотрібні головні палубні гармати для нової системи озброєння. У 2021 році тодішній начальник військово-морських операцій адмірал Майк Гілдей заявив, що стелс-есмінці стануть першими військовими кораблями ВМС, озброєними гіперзвуковими ракетами замість підводних човнів класу Block V Virginia, сказавши, що це буде "важливий крок" до перетворення надводних кораблів на ударні платформи.

"Це не схоже на будь-який інший тип ракет. Цю штуку всередині не запалиш", - сказав віце-адмірал Джонні Вулф, директор стратегічних програм ВМС США.

Водночас аналітик з питань оборони в Інституті Гудзона Брайан Кларк зазначив, що хоча американські стелс-есмінці були "дорогою помилкою", ВМС могли "отримати від них певну користь, перетворивши їх на гіперзвукову платформу".

Останні новинки американської зброї

У листопаді армія США отримала "секретну" ракету великої дальності для винищувачів п'ятого покоління. Першу ракету SiAW будуть використовувати для тестів – військовим треба переконатись, що літак-носій може безпечно її переносити.

Зазнеачаєтьтся, що контракт на Stand-in Attack Weapon уклали у минулому році. Його сума склала 705 млн доларів.

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