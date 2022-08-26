9 серпня на аеродромі у Новофедорівці, звідки вдарили по катеру та тральщику, сталась серія вибухів.

Україна втратила у боях з Росією патрульний катер "Слов’янськ" та тральщик "Генічеськ". Проте ворогу вже помстилися.

Про це йдеться у прес-релізі на сайті Офісу президента та у повідомленні директора фонду "Повернись живим" Тараса Чмута у Twitter.

У тексті про нагородження "Хрестом бойових заслуг" командира морського водолазного судна "Нетішин" ВМС ЗСУ штаб-старшини Миколи Соколовського зазначається, що Соколовський, зокрема, забезпечував проведення водолазних спусків з пошуку тіл екіпажу патрульного катера "Слов’янськ" та екіпажу рейдового тральщика "Генічеськ", а також пошуку й підйому артилерійського озброєння та засобів зв’язку.

Чмут, своєю чергою, додав, що катер і тральщик були потоплені унаслідок удару крилатими ракетами російських літаків з Новофедорівки. За його даними, частина екіпажу вижила.

Україна помстилась за удари по військових, написав Чмут. Він не став розкривати деталі.

"У цій війні на морі ми втратили патрульний катер "Слов‘янськ" та рейдовий тральщик "Генічеськ". Обидва потоплені під час виконання завдань крилатими ракетами з літаків з Новофедорівки. За що вже помстилися", - йдеться у повідомленні Чмута.

Як писав УНІАН, 9 серпня в окупованому Криму прогриміла серія вибухів на російській авіабазі "Саки" у Новофедорівці. Офіційно російська сторона стверджувала, що вибухи сталися "внаслідок детонації".

За попередньою інформацією, знищено понад 20 бойових літаків росіян. Аеродром виведено з ладу.

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