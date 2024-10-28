Гідроакустичні буї і без того штатно входять в набір оснащення морської патрульної авіації РФ.

Російські окупанти напрацьовують нові формати протидії морським дронам ЗСУ як основному інструменту ведення війни в акваторії Чорного моря. Про це йдеться у матеріалі Defence Express.

Аналізуючи створення в РФ водних датчиків для захисту від українських катерів-камікадзе, експерти зазначають, що принцип роботи цих гідроакустичних буїв доволі простий: в певний район акваторії скидається декілька таких пристроїв, які мають вловлювати звуки, які можуть ідентифікувати ту чи іншу морську ціль.

При цьому морські буї зазвичай розраховані на обмежений період роботи, який залежить від потужності бортового елементу живлення. Їхніми носіями є спеціалізовані патрульні літаки та/або протичовнові вертольоти, на борту яких і перебувають оператори, які потім за коливаннями акустичних хвиль опізнають ціль.

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"Виходячи навіть з такого спрощеного опису, все рівно виникають одразу три базові моменти: наскільки масово росіяни зможуть виготовляти свої буї "Аква", які райони акваторії Чорного моря дозволить покрити масовість виробництва таких гідроакустичних пристроїв ворога, ну і головне – де буде розміщуватись пункт (або кілька пунктів), де працюватиму оператори, "заточені" на гідроакустичне виявлення наших катерів-камікадзе", - йдеться у матеріалі.

Автори уточнюють, що це не є "ноу-хау" росіян, адже гідроакустичні буї і без того штатно входять в набір оснащення їхньої морської патрульної авіації. Загалом ВМФ РФ в своєму розпорядженні кілька типів таких пристроїв:

РГБ-1 – маса 14 кілограмів, тривалість роботи в активному режимі – 45 хвилин, дальність передачі інформації – до 50 кілометрів, дальність виявлення цілі типу "підводний човен" - до 2000 метрів в акваторії Чорного моря;

РГБ-2 – маса 40 кілограмів, за іншими характеристиками – ідентичний до РГБ-1;

РГБ-3 – маса 185 кілограмів, тривалість роботи в активному режимі – 5 хвилин, дальність передачі не зазначена, дистанція виявлення цілі типу "підводний човен" - близько 2 кілометрів;

РГБ-16 - заявлений час безперервної роботи - до 5 годин, дальність виявлення - не зазначається;

РГБ-55 - заявлена дальність виявлення морської цілі - до 5 кілометрів, дальність передачі даних - до 30 кілометрів.

За словами аналітиків, навіть виходячи лише із характеристик цих буїв можна припустити, що такі пристрої виявились нездатними "пеленгувати наші морські дрони", котрі рухаються на морській поверхні та мають розмір усього в 5 метрів, тобто видають "акустичний слід" на порядки менший, аніж будь-яка субмарина.

"Тому рашистам й знадобилось створювати окремі спеціалізовані буї під позначенням "Аква", ефективність яких ще доведеться перевіряти на практиці. Крім того, необхідність створювати окремий тип морських буїв, "заточених" саме під катери-камікадзе, заодно ілюструє, що в росіян не вдались експерименти із створенням малогабаритних РЛС та установкою "сухопутних" станцій РЕБ на бойові кораблі як інструментів протидії нашим морським безпілотникам", - резюмують експерти.

Водні датчики РФ для захисту від українських катерів-камікадзе

Напередодні стало відомо, що росіяни на узбережжі Чорного моря планують випробувати новий акустичний водний датчик "Аква". Пристрій покликаний виявляти українські надводні катери-камікадзе, що вже завдали серйозних втрат для Чорноморського флоту РФ.

Такий датчик було розроблено відповідно до запиту російських окупантів, наразі створено тестову партію датчиків "Аква", які мають вигляд буїв.

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