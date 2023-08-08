Перед відправкою танків до України їх відремонтують.

У вівторок, 8 серпня, стало відомо, що неназвана країна придбала у Бельгії 50 танків Leopard 1 для подальшої передачі Україні. За даними ЗМІ, таємним покупцем виявилася німецька компанія Rheinmetall.

Як пише Handelsblatt, перед відправкою танків до України концерн їх відремонтує. Джерела видання повідомили, що 50 танків Leopard 1 компанія Rheinmetall у бельгійської OIP Land Systems.

"Тепер танки мають бути відремонтовані на німецьких підприємствах концерну зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі для використання в Україні", – йдеться у матеріалі.

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Придбання танків для України в Бельгії – що відомо

8 серпня ЗМІ писали, що неназвана країна викупила у бельгійської компанії OIP Land Systems велику партію німецьких танків Leopard 1 для подальшого постачання цієї техніки Збройним силам України.

Перед відправкою до України ці танки мають пройти капітальний ремонт. Крім того, їх обладнають новими системами озброєння.

Зазначалося, що перші одиниці відремонтованої техніки передадуть через Німеччину та Італію.

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