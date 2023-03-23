Іспанія відправить в Україну раніше обіцяні танки Leopard вже наступного тижня - після закінчення тестових випробувань на полігоні. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Іспанії.
Сьогодні міністр оборони країни Маргарита Роблес відвідала збройовий завод GDELS-Santa Bárbara Sistemas в місті Алькала-де-Гуадайра в провінції Севілья.
"Роблес перевірила введення в експлуатацію шести танків Leopard 2A4, які, як очікується, будуть відправлені в Україну в кінці наступного тижня після остаточних випробувань на полігоні", – йдеться в повідомленні.
Коли будуть поставлені ще 4 танки, теж обіцяні днями, поки не повідомляється.
Поставки зброї з Іспанії в Україну
Іспанія має значну кількість танків Leopard. Спочатку озвучувалася думка, що Україні можуть передати до півсотні цих машин. Однак з'ясувалося, що майже всі іспанські танки в жахливому стані. До теперішнього часу підтверджено передачу всього 10 танків.
Крім того, Іспанія погодилася провести навчання українських екіпажів, які будуть воювати на танках Leopard. В цілому підготовку в цій країні пройшли 55 українських танкістів, з яких сформують 10 екіпажів.
Також напередодні стало відомо, що Іспанія приєдналася до європейської ініціативи, в рамках якої країни-партнери України зобов'язалися поставити Києву 1 мільйон артилерійських снарядів протягом найближчого року.