Оновлена версія вертольота отримала назву Defiant-X.

Американські компанії Sikorsky і Boeing істотно змінили конструкцію перспективного багатоцільового вертольота SB>1 Defiant.

Оновлена версія вертольота отримала назву Defiant-X, пише N+1 із посиланням на Breaking Defense. За заявою компаній, літера "X" в назві означає високу технічну готовність літального апарату.

Розробка вертольота SB>1 ведеться з 2015 року. У ньому використані напрацювання, отримані під час розробки й випробувань демонстраторів швидкісних вертольотів X-2 і S-97 Raider.

Маса швидкісного вертольота становить 13,6 тонни. Він може розвивати швидкість до 250 вузлів і перевозити 12 осіб десанту. Машина побудована за співвісною схемою з хвостовим штовхаючим гвинтом.

Перепроектований вертоліт Defiant-X отримав нове шасі: дві стійки в хвостовій частині і рульову - в носовій. У колишній версії SB>1 мав трьохстійочне шасі з розміщенням двох стійок в передній частині і рульової стійки в хвостовій. Нове конструкторське рішення додало ваги вертольоту, але має забезпечити їй кращу стійкість на ґрунтових аеродромах.

У Defiant-X змінили також вихлопну систему, через яку відводяться відпрацьовані гази з турбовальних двигунів. Які саме зміни були внесені у вихлопну систему, не уточнюється. Але розробники стверджують, що нова система дозволить зробити Defiant-X менш помітним для тепловізійних пристроїв. Візуально ж вертоліт позбувся вихідних сопел вихлопного пристрою, які раніше розташовувалися під несучими гвинтами в хвостовій частині.

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Defiant-X отримав загострену носову частину, а також обтічник у хвостовій частині, який зайняв місце колишніх сопел вихлопної системи.

За твердженням розробників, такі доопрацювання дозволять значно поліпшити керованість і стабільність вертольота. Також, на вертоліт буде встановлюватися електро-дистанційна система управління з можливістю перемикання машини в безпілотний режим.

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Автор: УНІАН