Україна планує сформувати три або чотири ескадрильї.

Радник міністра оборони Олексія Резнікова Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати від союзників від 40 до 50 американських винищувачів F-16.

Він розповів виданню Politico, що Україна хоче сформувати три або чотири ескадрильї для захисту свого неба від російських атак.

У березні окупанти почали використовувати керовані плануючі бомби, які досягають цілей на великих відстанях. Тепер потреба в сучасних літаках стала значно гострішою. Наразі Україна не має "нічого, щоб зупинити" російські літаки, які їх переносять.

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"Всі розуміють, що ця тема назріла для обговорення. Ніхто не говорив, що це неможливо. Якщо порівняти з тим, що було три місяці тому, коли ми ще боролися за танки, то сьогодні всі говорять про коаліцію винищувачів – це дуже перспективний знак. Ми розуміємо, що наша протиповітряна оборона не буде повною без винищувачів, F-16", – сказав Сак.

За його словами, президент Володимир Зеленський хоче, аби питання бойових літаків було головним на порядку денному саміту G7 в Хіросімі й на саміті НАТО в Литві в липні. Український лідер під час останніх візитів до союзників отримав "запевнення" від західних лідерів, що вони обговорять це питання найближчими днями.

Хоча Британія, Італія, Франція і Німеччина не можуть запропонувати F-16, Сак додав, що "вони мають важливий голос у міжнародній коаліції", і Україна хотіла б, аби вони заохочували таких союзників, як США і Туреччина.

Західні літаки для України - актуальне

Як повідомляв УНІАН, Зеленський анонсує, що у найближчий час будуть оголошені важливі рішення про створення літакової коаліції для України. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сказав, що Британія хоче стати ключовим учасником цієї коаліції.

Він також оголосив, що Британія скоро розпочне навчання українських пілотів. Це дасть нашим захисникам навички пілотування, за допомогою яких вони зможуть застосовувати різні типи літаків.

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