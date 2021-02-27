Міністр оборони України Андрій Таран ухвалив рішення про перетворення навчального корвета Військово-Морських сил "Вінниця" в музей. Це буде перший корабель-музей в Україні.
Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
Таким чином Міноборони хоче зберегти для історії один з останніх представників корветів проекту "1124", як зразка кораблебудування 70-х років минулого століття.
Наразі опрацьовується питання передачі збудованого 45 років тому корвета як музейного предмету до Центрального військово-морського музею. Корабель-музей планують розмістити на 8-му причалі в Миколаєві.
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"Створення на базі бойового судна музейної експозиції дозволить перетворити його в один із потужних центрів військово-патріотичного виховання молоді", - пояснив Таран.
Корвет "Вінниця" є багатоцільовими кораблем прибережної дії. Він був спущений на воду у 1976 році. Виконував завдання в акваторії Чорного моря, а у складі ВМС ЗС України брав участь у багатьох багатонаціональних навчаннях.
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