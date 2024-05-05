Після допомоги союзників Україна буде вести вогонь у відповідь, легкі часи для ворога добігають кінця.

У Повітряних силах, коментуючи знищення російського літака Су-25 у Донецькій області, озвучили потреби у засобах ураження для зменшення "запалу" росіян підлітати близько.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. Він підкреслив, що цей Су-25 був збитий підрозділом Сухопутних військ ЗСУ.

"Як ви знаєте, у Сухопутних військах теж є системи ППО. Зокрема, ми бачимо чудову роботу, в тому числі, малого і середнього радіуса дії ППО, які можуть ефективно справлятися з різного типу повітряними цілями, зокрема, й з літаками, і є вкрай важливими", - сказав він.

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Євлаш зазначив, що це збиття стало черговим свідченням, що ЗСУ необхідні на передовій різні засоби для боротьби з ворожими цілями.

"Найбільше - це: переносні системи ЗРК, які можуть боротися як з низьколітаючими цілями, так і з безпілотниками, яких досить багато. І звісно, більш серйозніші, більш модернізованіші комплекси, які можуть далі діставати. Це не тільки мається на увазі західне озброєння, а й наші БУКи, які можуть ефективно протистояти російським гелікоптерам та штурмовикам, таким як Су-25", - розповів речник.

За словами Євлаша, допомога, яка очікується, допоможе Українським силам оборони у відбитті і стримуванні російської авіації.

"Все, легкі часи закінчилися, коли в нас був досить серйозний дефіцит боєприпасів. Так що зараз буде вогонь у відповідь і звичайно запалу підлітати так близько у ворога дещо зменшиться"", - підкреслив Євлаш.

Знищення російської авіації

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 4 травня, українські захисники знищили російський Су-25 у Донецькій області.

Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу Нацгвардії Олексій Гетьман зазначив, що це фронтовий штурмовик, і він не дуже швидкісний - максимальна швидкість становить 950 км/год. У супротивника таких літаків, за різними оцінками, до 200.

Водночас українська сторона очікує на постачання від союзників західних винищувачів F-16. Наявність цих сучасних літаків сприятиме здобуттю переваги ЗСУ в повітрі.

На початку травня речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш повідомив, що такі західні літаки на нашій території можуть почати "працювати" після Великодня.

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