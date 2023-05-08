У Вашингтоні побоюються, що росіяни захоплять бойові машини.

Адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена пом'якшилася після декількох місяців прохань України і погодилася направити танки Abrams. Бойові машини не братимуть участі у контрнаступі Збройних сил України.

Це пов'язано з тим, що з танків прибирають всі секретні технології, які можуть потрапити в руки російських сил. За словами офіційних осіб США і військових експертів, це необхідний запобіжний захід на випадок, якщо росіяни захоплять одну з машин і будуть використовувати її для розвідки.

"Це може дати або не дати Росії можливість провести випробування і знайти вразливі місця", - цитує експерта з російських військових з Rand Corp. Коліна Сміта видання USA Today.

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Як і у випадку з іншою зброєю, уряд США відправляє іноземним урядам "урізані версії" своїх танків. Пентагон резервує свої вищі можливості для військ США. За словами офіційних осіб і експертів, проблема з відправкою танків Abrams в Україну пов'язана з ймовірністю того, що один з них може потрапити в руки росіян на полі бою.

Танки Abrams потужні, швидкі і добре броньовані, важать близько 70 тонн. Бойові машини розробили під час холодної війни, і перші танки були поставлені в армію в 1980 році. Вперше вони бачили дії в 1991 році під час операції "Буря в пустелі" в Іраку.

Для цієї війни танки пофарбовані в зелений колір, що відрізняється від коричневого кольору пустелі, знайомого після десятиліть боїв на Близькому Сході.

На цей раз велике занепокоєння викликає захист броні на більш просунутій версії танків і те, як її можна пробити, сказав Сміт. На відміну від безпілотника Reaper, який російські пілоти збили минулого місяця над Чорним морем, де він розвалився і затонув на великій глибині, пошкоджений танк можна відновити практично цілим.

За словами двох американських чиновників, які не уповноважені публічно говорити про це, низькотехнологічні танки, які отримають українці, не матимуть чутливих компонентів, які могли б використовувати росіяни. Обидва танки мають однакову потужну 120-мм гармату, але вдосконалений M1A2 має вдосконалення, включаючи системи наведення.

У січні Пентагон оголосив про плани поставити Україні 31 танк Abrams M1A2 після декількох місяців прохань українців. Вони хочуть, щоб сучасна бронетехніка відвоювала територію, яку Росія захопила з моменту початку вторгнення в лютому 2022 року. Очікується, що український наступ почнеться протягом декількох тижнів.

У березні Пентагон оголосив про плани прискорити розгортання, поставивши менш складну версію танка M1A1, заявивши, що ці машини можуть бути відремонтовані швидше. Танки і бронетехніка, необхідні для евакуації пошкоджених з поля бою, повинні бути готові до бойових дій в Україні до осені.

Тим часом бої на сході України, куди будуть перекинуті танки, були кривавими і жорстокими. За даними Білого дому, з грудня в боях там загинуло 20 тисяч російських солдатів і ще 80 тисяч отримали поранення. У росіян також знищені або захоплені тисячі танків і бронетранспортерів.

Деякі військові чиновники кажуть, що необхідна модернізація не затримує розгортання. Навіть якби танки були готові сьогодні, українці не були б готові використовувати їх у бою, заявив представник Сухопутних військ США в Європі та Африці полковник Мартін О'доннелл. Військам потрібно близько 10 тижнів навчання, яке має розпочатися пізніше цього місяця в Німеччині.

Насправді, танки M1A1 знаходяться на шляху в Україну, сказав О'доннелл. Переобладнання великої системи озброєння, такої як танк, може зайняти роки. Українські військові тренуватимуться на танках, подібних до тих, які переобладнають для них у США.

"Ми діємо якомога швидше", - сказав О'доннелл.

Сенатор тому Коттон висміяв дане Пентагоном визначення швидкого розгортання. Під час слухань у комітеті зі Збройних Сил 27 квітня Коттон, штат Арканзас, дорікнув адміністрації Байдена в тому, що вона зволікає з поставками Україні зброї, в тому числі танків.

"Я думаю, що ми могли б поставити їх швидше, ніж за вісім або дев'ять місяців, якби була політична воля", — сказав Коттон.

Проте, деякі військові попереджають, що танки — це не все, що потрібно Україні для перемоги над Росією. Танки Abrams дадуть Україні перевагу, але не вирішальну, заявив минулого місяця голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал армії Марк Міллі на зустрічі союзників України в Німеччині.

"У цьому випадку немає срібної кулі, — сказала Майлі. - Але я думаю, що танк M1, коли він буде доставлений і досягне своєї боєздатності, буде дуже ефективний на полі бою".

Танки Abrams для України - що відомо

Президент США Джо Байден у січні 2023 року заявив, що Україні передадуть 31 танк Abrams.

21 квітня глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що українські військові почнуть навчання на танках M1 Abrams почнуться в найближчий місяць.

У свою чергу глава Міноборони Олексій Резніков зазначив, що Abrams не встигнуть взяти участь у контрнаступі ВСУ.

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