Іранські дрони для росіян вигідно застосувати й вдень.

Росіяни більше застосовують крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування в денний час, а іранські дрони більше в ночі, повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

"Хоча інколи і поєднують теж вдень. Вночі їм вигідніше запускати (дрони – УНІАН), тому що радіолокаційно вони видимі, але візуально до них прив’язки немає, і їх збивати стрілецькими засобами – це кулеметами та зенітними гарматами фактично вже неможливо. Тому власне така відмінність. Дрони це приблизно з одинадцятої-дванадцятої ночі, а ракети більш в денний час", - сказав Ігнат.

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Іранські дрони на війні проти України

Російська армія активно застосовує іранські безпілотники типу Shahed для ударів по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури, а також розвідувально-ударні Mohajer-6.

За інформацією ЗМІ, Росія та Іран домовилися про виробництво дронів на території РФ.

За даними розвідок західних партнерів, Тегеран невдовзі може також передати Москві свої балістичні ракети.

19 грудня російські окупанти завдали ударів по Києву дронами-камікадзе Shahed. Ворог випустив по столиці 23 безпілотники, з яких 18 вдалося знищити. Того ж дня стало відомо, що Росія отримала від Ірану ще одну партію БпЛА.

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