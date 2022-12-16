За його словами, Україна використовувала комбінацію систем ППО, подарованих союзниками, систем радянської епохи та перепрофільованих мобільних кулеметів.

Україна змогла підвищити ефективність своєї протиповітряної оборони до 80%.

Про це в коментарі виданню The Guardian сказав міністр оборони України Олексій Резніков. Він навів приклад останнього масованого ракетного удару, коли Україна збила 60 із 70 російських ракет.

За словами міністра, секрет успіху полягає у тому, що Україна використовувала комбінацію систем ППО, подарованих союзниками, систем радянської епохи та перепрофільованих мобільних кулеметів.

Відео дня

Однак Україна закликає союзників надати більше систем озброєння, включаючи кращу протиповітряну оборону. Резніков наголосив, що це важливо навіть якщо Україна і далі зможе завдавати ударів углиб Росії, як це було зроблено в ніч на 5 грудня на російські авіабази "Енгельс" і "Дягілєво". Водночас він відмовився коментувати, чи є в України можливості для нових аналогічних ударів.

Українська ППО

Через ракетні удари та атаки дронами з боку РФ по Україні партнери обіцяють надати нашій країні більше систем протиповітряної оборони. Відповідну заяву вже зробили лідери країн "Великої сімки" (Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії та Японії).

Командувач Об’єднаних Сил ЗС України Сергій Наєв заявив, що Україні потрібно значно більше різноманітних систем ППО. Нині ж українські Збройні Сили на повну і дуже ефективно використовують усе озброєння, яке отримали від країн-партнерів.

Вас також можуть зацікавити новини: