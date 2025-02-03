Напрямок боротьби з безпілотними повітряними системами противника привів до "команд, які активно цим займаються".

Лазерні технології вже вражають певні об’єкти російських окупантів на певній висоті. Про це в інтерв'ю для "Донбас Реалії" сказав Вадим Сухаревський, командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України.

Відповідаючи на запитання про те, чи ведуться зараз роботи щодо використання лазерів, він зауважив, що напрямок боротьби з безпілотними повітряними системами противника, пошук рішень для боротьби з "Шахедами" привів до "команд, які активно цим займаються".

"І так… Лазерні технології зараз вже вражають на певній висоті певні об’єкти", – заявив Сухаревський.

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Лазерна зброя в Україні

У січні 2024 року командувач Сил безпілотних систем ЗСУ заявив, що Україна вже володіє лазерною зброєю з назвою "Тризуб".

"Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер", – сказав він тоді.

За словами командувача, СБС близькі до того, щоб посилити і масштабувати "лазерні можливості" України.

Українське мілітарне видання Defense Express писало, що офіційно про цю зброю мало що відомо. Оголошена дальність дії та клас цілі для ураження новою зброєю свідчать про те, що це досить передова розробка.

У своєму матеріалі автори наголосили, що дальність ураження лазера безпосередньо пов'язана з його потужністю. Так, для того, щоб уразити ціль на відстані 2 кілометри, необхідна потужність щонайменше 50 кВт.

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