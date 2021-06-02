Десант ЗСУ успішно відбив декілька "атак" противника.

В Угорщині почалась активна фаза багатонаціональних військових навчань Saber Guardian 2021, де Україну представляють бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Як повідомляє прес-служба генштабу ЗСУ у Facebook, вчора українські десантники вийшли в район виконання завдання та закріпилися на бойових позиціях.

Підрозділи перекрили усі можливі підходи противника інженерними загородженнями, замаскували бойову техніку та облаштували основні та запасні позиції, виставили патрулі та спостережні пости, організували взаємодію зі штабом батальйону «Bluefor».

«Приблизно о 17.00, почалися перші "бойові зіткнення". Так, поблизу одного із спостережних пунктів було виявлено дозор «Opfor» в складі однієї одиниці бойової техніки та 12-ти піхотинців. Розпочався бій, в ході якого противник внаслідок значних втрат був змушений відступити. Наші військовослужбовці залишились у повному складі», - йдеться в повідомленні.

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Сьогодні зранку на українські позиції висунувся підрозділ противника у складі 4-х бойових машин піхоти М-113. Протягом кількох хвилин ворожі машини та особовий склад були ліквідовані влучним вогнем. Українські підрозділи втратили одну одиницю бойової техніки, яка перекривала шляхи відступу противнику.

До місця зіткнення для можливої допомоги було оперативно спрямовано резерв з підтримкою авіації. Однак український десант впорався самостійно.

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Автор: Дмитро Захаров