Українські розробники пересадили 38-кілограмовий столітній кулемет на роботів, - ВІ

Столітня американська зброя отримала друге життя на українських роботах. Кулемет M2 Browning ("Ma Deuce") має величезну вогневу силу, але важить 38 кг, через що піхоті важко переносити його вручну, а звичайні Humvee на фронті є легкою ціллю для мін та FPV.

В умовах високої загрози від мінних полів та ворожих безпілотників український оборонний сектор масштабує використання роботизованих систем, поєднуючи передові платформи із перевіреною часом зброєю, пише Business Insider.

Провідні розробники безпілотних наземних транспортних засобів (UGV) інтегрують важкий американський кулемет .50 калібру M2 Browning у свої бойові модулі. Це дозволяє ефективно реалізувати високу вогневу міць зброї без необхідності її важкого ручного транспортування піхотою або ризику для екіпажів бронетехніки.

Американський важкий кулемет M2 Browning калібру .50, розроблений наприкінці Першої світової війни, є однією з найпоширеніших систем у своєму класі та перебуває на озброєнні понад 90 країн. Головним обмеженням для його використання у піхотному варіанті є велика маса: чиста вага зброї без урахування боєкомплекту, триноги та додаткових модулів становить 84 фунти (близно 38 кг).

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Традиційна американська тактика передбачає монтаж M2 на дахах легких бронемашин (наприклад, Humvee). Проте в умовах бойових дій в Україні транспортні засоби з екіпажем зазнають надзвичайно високих втрат від мін та ударних FPV-дронів.

Перенесення кулемета силами піхоти є надто обтяжливим. З огляду на це, оптимальним рішенням став перехід на безпілотні наземні платформи (UGV), що дозволяє вести вогонь із закритих або захищених позицій, не наражаючи операторів на пряму небезпеку.

Технічні рішення українських розробників UGV

Низка українських виробників зброї та безпілотних систем інтегрували "Ma Deuce" у власні розробки завдяки високій надійності кулемета та великим обсягам постачання боєприпасів із боку США та західних союзників:

DevDroid (робот Droid TW): Розвідувально-ударний наземний комплекс оснащений дистанційно керованою туреллю. За словами директора з досліджень і розробок компанії Олега Федоришина, приблизно 90% усіх випущених роботів Droid TW в українській армії наразі укомплектовані саме кулеметами M2 Browning. Система також здатна нести середні кулемети M240 або радянські ПКТ (у модифікації КТ-7.62), проте M2 є базовим через значні запаси боєприпасів у ЗСУ. Група FRDM (робот D-21-12): Менеджер з продукції компанії Ігор Кулакевич повідомив, що вони обрали M2 для свого бойового робота через його безвідмовність у критичних погодних умовах та стабільну логістику снарядів від країн-партнерів, які мають значні ресурси цих боєприпасів на складах. Frontline Robotics: Компанія створила спеціалізований автономний модуль під M2 Browning, який, за словами директора з розвитку бізнесу Микити Рожкова, фактично перетворює безпілотну платформу на мобільний "маленький танк".

Крім наземних гусеничних і колісних шасі, кулемети M2 інтегровані в автоматизовані зенітні системи з підтримкою штучного інтелекту "Небесний страж", які використовуються мобільними групами ППО для збиття російських дронів-камікадзе типу "Shahed".

Масштабування та статистика застосування UGV

Використання безпілотних систем на передовій демонструє експоненційне зростання. За офіційними даними Міністерства оборони України, оприлюдненими на початку липня 2026 року, з початку поточного року наземні роботи були задіяні у понад 50 000 операцій з евакуації та логістичного забезпечення. Для порівняння, за попереднє півріччя (до грудня 2025 року) цей показник складав лише близько 2 000 виконаних місій.

Сучасні українські UGV виконують комплексні бойові завдання: від безпосереднього вогневого ураження противника, транспортування поранених та перенесення важких вантажів до дистанційного встановлення мінних загороджень і доставки вибухових пристроїв до фортифікаційних споруд ворога.

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