В Україні випробували німецький дрон-перехоплювач (фото)

Розробники планують оснатити його системою автоматичного наведення, яка працюватиме на основі технології машинного зору.

Команда українського кластеру розвитку оборонних технологій Brave1 випробувала німецький дрон на здатність перехоплювати розвідувальні та ударні БПЛА російських окупантів.

Як зазначила група Brave1 у Facebook, під час тестування українські оператори перевірили дрон на відповідність сучасним технологічним викликам війни.

Точні характеристики дрона-перехоплювача не розголошуються, але відомо, що цей БПЛА може розвивати швидкість до 300 км/год та долати відстань до 20 кілометрів. Розробники планують оснатити його системою автоматичного наведення, яка працюватиме на основі технології машинного зору.

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На випробуваннях дрона були присутні представники Сил оборони України, які високо оцінили можливості дрона. У Brave1 додали, що працюють над організацією співпраці між німецьким виробником і українськими розробниками.

Дрони у війні

Війна в Україні стала по-суті першою війною з настільки активним використанням безпілотників – від повітряних до наземних і навіть морських засобів. Україна знищувала ворожу піхоту, техніку та кораблі за допомогою таких систем.

В Україні навіть було створено Сили безпілотних систем. Командувачем цього роду військ є Герой України Вадим Сухаревський. Військовий увійшов в історію російсько-української війни як перший офіцер ЗСУ, під чиїм командуванням було відкрито вогонь на ураження російських бойовиків під Словʼянськом у квітні 2014 року.

Українські виробники активно розвивають цю галузь. До прикладу, нещодавно повідомлялося про те, що в Україні завершили етап випробувань нових БПЛА оптоволоконним зв’язком. Вони здатні долати ворожі засоби РЕБ.

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