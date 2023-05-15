Ріші Сунак нагадав Росії про напад на Україну та військові злочини.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак відреагував на невдоволення Кремля через постачання Україні крилатих ракет Storm Shadow та нових дронів. Він запевнив, що Лондон й надалі підтримуватиме Київ у боротьбі проти російських окупантів.

Зазначається, що Сунак заявив, що такі заяви "цікаво чути від Кремля". При цьому він нагадав, що саме Росія вчинила неспровокований та незаконний напад на Україну, скоївши військові злочини.

"Як ми сказали На початку, Велика Британія залишатиметься непохитною у підтримці України та її народу", - цитує британського прем'єра ВВС.

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За його словами, Британія "нікуди не піде" й вони "тут надовго".

Ракети Storm Shadow та нові дрони в Україні - що відомо

Великобританія поставила Україні крилаті ракети Storm Shadow, які здатні "обманювати" ППО завдяки польоту на низьких висотах. Ці ракети високоточні, а також мають захист від радіоелектронних систем придушення.

Пізніше в Лондоні заявили, що передадуть Україні сотні нових ударних дронів дальнього радіусу дії. Їх доставлять в Україну в найближчі місяці, щоб допомогти в підготовці до опору російському вторгненню.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль ставиться до британської допомоги "надзвичайно негативно". За його словами, нібито рішення Лондона "не можуть надати будь-якого істотного впливу на хід СВО, але це призведе до подальших руйнувань. Для України це робить історію складнішою".

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