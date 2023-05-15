Обіцяне озброєння доставлять найближчими місяцями.

Велика Британія передасть Україні сотні одиниць нових ударних дронів дальнього радіуса дії у понад 200 км.

Про це заявили в британському уряді після прибуття президента України Володимира Зеленського до Лондона, повідомляє The Guardian.

"Сьогодні прем'єр-міністр підтвердить додаткове постачання Великою Британією сотень зенітних ракет протиповітряної оборони і, на додачу, безпілотних літальних апаратів, в тому числі сотень нових ударних дронів дальнього радіуса дії у понад 200 км", - сказано у повідомленні.

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Ці усі засоби будуть доставлені в Україну у найближчі місяці, оскільки Україна готується посилити спротив російському вторгненню.

Ріші Сунак повідомив, що Британія передасть Україні сотні бойових безпілотників з радіусом дії понад 200 км, пише видання Reuters.

Передача ракет від Британії - деталі

11 травня 2023 року CNN підтвердили в колах високопоставлених західних чиновників, що Велика Британія таємно поставила Україні крилаті ракети великої дальності Storm Shadow перед очікуваним контрнаступом. 11 травня міністр оборони Великої Британії бен Воллес офіційно підтвердив передачу далекобійних ракет Storm Shadow Україні.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що далекобійні ракети Storm Shadow, які Україна отримала від Великої Британії, не тільки можуть ефективно вражати цілі на великих відстанях. Ці ракети складно перехопити навіть новітнім системам російської протиповітряної оборони.