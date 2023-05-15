Пєсков завив, що "це призведе до подальших руйнувань".

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував новий пакет допомоги від Великої Британії Україні, куди увійдуть ударні дрони дальністю 200 км.

"Ми ставимося до цього надзвичайно негативно. Великобританія претендує на те, щоб вибитися на перші місця серед тих країн, які продовжують накачувати озброєнням Україну. Це не може надати будь-якого істотного впливу на хід СВО, але це призведе до подальших руйнувань, дій. Для України це робить історію складнішою", - сказав він.

Передача Україні бойових БПЛА дальнього радіусу дії від Британії - деталі

Великобританія передасть Україні сотні одиниць нових ударних дронів дальнього радіусу дії в понад 200 км. Про це заявили в британському уряді після прибуття президента України Володимира Зеленського в Лондон. Ці всі кошти будуть доставлені в Україну в найближчі місяці, оскільки Україна готується посилити опір російському вторгненню.

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Цього літа у Великобританії розпочнеться початкова льотна фаза для груп українських пілотів. Це дасть нашим захисникам навички пілотування, за допомогою яких вони зможуть застосовувати різні типи літаків.